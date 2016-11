Näosaate blogi! Sepo Kristjanile: väga äge ja üllatavalt perversne!

Tanja Mihhailova, Olav Osolini ja Andrus Vaariku kõrval sai kohtunikutooli ajutiselt enda kätte eelmisel hooajal saates osalejana säranud ja rahvast naerutanud Sepo Seeman.

Laura Põldvere alustas saadet Marky Marki hittlooga «Good Vibrations». Talle oli esinemisel abiks väga usutav mustanahaline naine Rolf Roosalu.

Olav Osolin: Minule toob Mark Wahlberg meelde suurepärase modelli, sest kui mina hakkasin reklaame tegema, oli Mark Wahlberg maailma kõige kõvem meesmodell. Tema koos Kate Mossiga tõi ühe moe, milleks olid need rebadel püksid ja paistvad Calvin Kleini alukad. Muidugi lauljana sa andsid superetenduse. Ma ei olegi sind näinud niimoodi tantsimas. See areng on olnud küll väga tormiline. Ja loomulikult sinu kaaslane oli väga super.

Tanja Mihhailova: Need vibratsioonid olidki väga head. Muidugi ta ise üritab seda elu osa natuke ära unustada, kuigi see katsetus oli hea, mis ta tegi laval. Vahepeal kumas natuke Scatman Johni läbi. Aga ütleme nii, et ma eelistan sind ikka eelmise saate visuaalis.

Sepo Seeman: Ma lihtsalt imetlen, mul vajus suu vastu lauda. Sinu arsenal on ikka väga vägev. Sa võid olla tšikibriki ja võid kehastuda ükskõik kelleks. Muidugi oli mul vana kaardiväelase üle ka hea meel, Rolf Roosalu. Müts maha, kõik asjad maha, mis iganes. Wauawiiwawee, ma ütleks selle peale.

Andrus Vaarik: Üldiselt, kui naine teeb meest, see on raskem, kui mehel naist teha. Millegipärast, kui mees paneb kleidi selga, kohe on tal tähelepanu garanteeritud. Ma ei tea, miks see fenomen on niipidi. Naine peab väga palju pingutama, et teha veenvat meest. Ma ütlen ausalt, mina vaatasin sind rohkem kui Rolfi.

Joosep Järvesaar esitas kantrilegend Johnny Cashi ühte kuulsamat lugu «Ring Of Fire».

Andrus: Mulle väga meeldis. Sa ütlesid, et eelmine nädal sa ei olnud närvis. Aga sa olid tegelikult. Sa olid ka praegu närvis, aga sa oskasid närvi suunata mitte laamendamise peale, vaid selle peale, et sa olid väga täpne ja konsentreeritud. See positiivne stress tegelikult mobiliseeris sind ja see on asi, mille sa oled õppinud. Sest kargaja oled sa kõva ja märatseja, aga sa oled 28 ja sa ei jääa 28-aastaseks. Kuskil pärast kolmekümnendat mõjub kargamine naeruväärselt. Noh, ma olin 28-aastaselt täpselt samasugune nagu sina. Sa oled iga saate jooksul teinud mingi väikse hüppe ja see oli suur hüpe.

Tanja: Ma olen täiesti meeldivalt üllatunud, et see oli esimene number, kus sa ei jooksnud laval ringi. See on esimene tõsisem paroodia. See tämber on hämmastav ja sa nägid välja natuke Elvise moodi. Sulle sobib see ajastu, väärikas laulmine. Sulle sobib laval kargamine ka, aga see sobib väga hästi. Väga tubli oled. Mulle meeldis, et sa ei pannud üle, vaid tegid nii hästi, kui said, ja see oli super.

Sepo: Võimas aur! Ma arvasin, et mulle üksi meeldis. Aga Tanjale meeldis ja ma sain kinnitust sellele. Väga äge ja väärikas. Ma ei tea, mida ma räägin, ma ei kontrolli oma sõnu, aga mulle väga meeldis.

Olav: See oli ilusasti väljapeetud Johnny Cash. Mina pidasin seda väga heaks paroodiaks, sest seal oli sellist Johnny Cashile omast arrogantsi. Sa nägid ka väga elegantne välja.

Inga Lunge tuli lavale Sergei Maasini lauluga «Viktoria».

Sepo: Meil on ikka suur maa! Siia mahub erinevaid inimesi ja erinevaid artiste. Sa võid püüda teha ilusast naisest veel ilusama mehe, grimeerijatele au ja kiitus.

Andrus: Braavo! Muidugi, kahju, et eestikeelne publik ei tunne Sergei Maasinit väga hästi. Sa tegid väga täpselt ja peenelt järele! Selle seesmise rõõmu ja sarmiga, mis iseloomustab suuri kunstnikke, kui nad midagi väga head teevad.

Olav: Sergei Maasin on justkui 80ndate estraadi viimane blinkiv majakas, mis toob tolleaegseid meloodiaid meelde. See on ju vana Baccara lugu. Selles mõttes oli hästi mõnus number.

Tanja: Väga sümpaatne oli. Mulle meeldisid maneerid, mis olid väga hästi järele tehtud.

Liis Lass esitas Britney Spearsi esimest megahitti «...Baby One More Time».

Andrus: See oli väga täpne ja väga naljakas ja väga hirmuäratav minu jaoks, sest sa oled hämmastavalt sarnane visuaalselt. Aplaus grimeerijatele! Ka su miimika ja tants olid üks ühele Britney Spears. See, mis sa häälega tegid, oli väga Britney Spears, aga sa võtsid ühe detaili ja võimendasid seda. No koolilaps hakkas veidi orgastilisi hääli tegema, mis tal sees on. Selline tunne oli, et Britney Spears teeb iseendast autoparoodiat, sest teda ajab juba oksele see kõik, mis ta kunagi teinud on. See oli lihtsalt fenomen!

Olav: Tahaks öelda selliste sõnadega: ups, sa tegid seda jälle! See number pakkus avastamisrõõmu nii pisikestele kui kogenenumatele vaatajatele. Kui sa sinna kapi juurde läksid, siis oli jube naljakas. Kõik need peened nükked, mis sa oma hääle sisse toppisid, andes oma tegelikku suhtumist sellesse videosse.

Tanja: Väga hästi tehtud number. Väga hästi tehtud järele. Välimuselt meenutad mulle Britney Spearsi ja Liis Lemsalu segu. Tantsimine oli võibolla natuke sujuvam, kui oleks võinud olla.

Raivo E. Tamm naerutas publikut ja kohtunikke Teo Maistena.

Olav: Raivo, sa oled mind nakatanud mingi pisikuga! Kõik vaatasid nii tõsise näoga, aga mind ajas õudselt naerma. Ma ei ole tükk aega niimoodi naernud! See oli nii naljakas, sest esiteks, see saade, kust see võetud on... Tuli Lauri Leesi ja ütles, et laulge midagi itaalia keeles. Siis tuli lugupeetud Teo Maiste ja hakkas täiesti tuimalt laulma selle suurepärase Ivo Sillamaa saatel. Aga sa olid nii väärikas! Aga sa tõesti laulsid nii ilusti, et vaata, et sind nüüd kusagile laulma ei võeta Estoniasse.

Tanja: Kummaliselt, imelikult, huvitavalt hea!

Sepo: See on ju kõrgem pilotaaž! Me ju kõik nägime, et sa uskusid ise ja sa arvasid, et sa oledki hea. Ja ongi hea! Mulle meenub see andetute lend, kes meil oli eelmine aasta. Sul on kindlasti jõuluvanale nüüd number olemas.

Andrus: Ma tundsin end samamoodi, nagu Olav - see oli seletamatult naljakas, painavalt naljakas, ilgelt naljaks või võikalt naljakas!

Kalle Sepp moondus System Of A Downi lauljaks ja esitas lugu «Chop Suey!».

Andrus: Sul on õnnelik saatus olnud siin saates, see aparaat on sulle loosinud seinast seina ülesandeid. See on kõike muud kui minu lemmikžanr, aga kuna ma ka proovide käigus olen olnud sunnitud seda lugu mitu korda kuulama, olen aru saanud, et see on väga hea laulja. See on väga nõudlik ülesanne ja see on väga kihvt muusika tegelikult. Mitte ainult teie ei arene, vaid ka meil on see võimalus. See on väga raske lugu ja sa tabasid selle... Ma loodan, et sul on ikka veel võimalus ennast kuskilt näidata.

Olav: Mulle meeldib see saade siis, kui ma olen üllatunud, ja täna oli see hetk, sest seda ma ei oodanud! Sa oled siin väga palju liikunud endale suhteliselt mugavates sfäärides, aga see oli midagi sellist, mis tõesti tuli kuskilt teiselt planeedilt. Sa tegid seda veenvalt ja hea energiaga. Ma olin tõsiselt üllatunud!

Tanja: Ka mina olin väga üllatunud. Mulle hästi meeldis, et mõned osad on nagu ikka, aga mõned osad sobiksid rokkooperisse. Sa laulsid ikka väga-väga hästi neid. Väga võimas oli, aga üldse mitte sinulik.

Kristjan Kasearu esitas Goombay Dance Bandi hitti «Sun of Jamaica».

Sepo: Väga äge ja üllatavalt perversne! Ja see võikski siia jääda... Mina seda lugu teadsin, aga ma ei teadnud, et see nii nilbe on. Nüüd sa tõid selle tumedama poole sealt seest välja. Kui sellise venna saaks juubelile esinema...

Andrus: Ma olen ka suhteliselt sõnatu. Siin on kaks numbrit järjest olnud nagu hooldekodu isetegevuskonkurss. Tõesti, kõige paremas mõttes! See grimm on nii hästi tehtud, et ma unustan ära, et seal all on üks Kristjan Kasearu. See mõjub nii orgaaniliselt. See on hirmuäratav number ka, nagu eelminegi. Kohutavalt naljakas samal ajal. Ma ei oska seda analüüsida, see on meelelahutus kõige paremas mõttes. Ärge enam nii riskantseid numbreid tehke!

Olav: See oli tõenäoliselt kõige rohkem selle mehe moodi, kelle moodi ma ei tahaks olla.

Adeele Sepp kehastas «Nukitsamehest» tuntud Metsamoori ja esitas nii «Kurjuse laulu» kui «Rahalaulu». Mõhku ja Tölpat mängisid Ivo Reinok ja Ott Kartau.

Andrus: Müts maha, sest takistusi oli nii palju! See grimm ja need hambad ja selle juures suutsid sa häält teha minu meelest 99-protsendiliselt. Ei ole sulle miski võimatu ja oi kui hea meel on, et ma olen sinuga lähemalt tuttavaks saanud!

Olav: See tõi mulle meelde jälle selle, milline on Eesti filmitegijate ettekujutus väikelapse meelelahutusest. Naksitrallid ja rotid, vetevanad, mingid õudused ja suured kollid... See oli tõesti selline hull teatrietendus, mida me siin nägime.

Tanja: Raske on hinnata sellist teatrietendust, sest see on sinu leib ja sa teed seda hästi. Vokaali puhul on mul tunne, et Marju laulis vähem. See oli hästi laulev praegu ja tumedust oli vähem kuulda.

Sepo: Suurepärane number!



Vaata kõiki etteasteid allpool: