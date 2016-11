Õppevideo! Koduse rehvivahetuse ABC

Rehvivahetuspunkides on kilomeetrite pikkused järjekorrad. Ostukeskuste juurde on ilmunud libarehvivahetuspunktid, kuhu on asja vaid sinisilmsetel. Mida teha? Kas ka blondiin saab ise valutult rehvivahetusega hakkama?

16 sammu tagavararatta/talverataste paigaldamiseks:

1. Valige ohutu koht kus rehve vahetada: Pinnas peab olema tugev, et auto ei liiguks või ei vajuks ning vahetamise asukoht ei tohi olla ohtlik endale või teistele liiklejatele.

2. Lülitage sisse ohutuled, paigaldage ohukolmnurk, kui see on vajalik. Kui teostate koduhoovis ratastevahetust pole ohukolmurk vajalik. Vaadake, et lapsed, lemmikloomad jms ei oleks autos sees ega ka auto läheduses. Parem, kui nad oleks toas.

3. Tõmmake käsipidur peale, jätke käik sisse, automaatkastiga autod pange käigukang P (parking) peale, manuaalkäigukastiga autodel pange sisse esimene käik

4. Pange rataste alla tõkiskingad, et auto ei liiguks. Tõkiskingad tuleb panna diagonaalis asuvatele ratastele.

5. Võtke välja tagavararatas/talverattad ja tungraud. Loomulikult tuleb veenduda, et talveratastes on õhk sees, tühja rehviga pole midagi teha, see tuleks täis pumbata.

6. Tungraua paigaldamisel tuleb jälgida, et see on asetatud selleks ettenähtud kohta. Enamikel autodel on selle jaoks spetsiaalne koht. Vajadusel lugege omaniku käsiraamatut.

7. Eemaldage ratta ilukilbid või rattapoltidelt ilukatted.

8. Seejärel keerake mutrivõtmega ratta poldid õrnalt lahti, mitte täies ulatuses!

9. Tungrauaga tõstes jälgige, et tungraud on kindlalt ja stabiilselt maa ja auto vahel. Kui oled auto jub natuke üles tõstnud, liiguta või raputa autot, et veenduda selles, et tungraud ikka püsib auto all.

10. Keerake mutrivõtme ja käega poldid lõpuni lahti.

11. Eemalda ratas.

12. Vaheta suveratas talverehvi vastu.

13. Paigaldage ja keerake käega uued poldid ratta külge.

14. Laske auto tungraua pealt alla.

15. Kui auto on tungraua pealt maha tõstetud, keerake kõik poldid uuesti mutrivõtmega tugevasti kinni. Naised võivad ka hüpata mutrivõtme peal peaasi, et rattapoldid oleksid tugevalt kinni, mitte lahti!

16. Lõõgastuge ja jätkake järgmise ratta vahetamisega...

Lisatud video!

Aitäh Viru Auto autoremondi ja rehvi müügiga tegelevale ettevõttele!