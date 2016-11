Julian Assange: Islamiriik ja Clintoni fond on saanud raha samast allikast

Assange, kes elab juba mitu aastat Londonis Ecuadori saatkonnas, andis intervjuu dokumentaalfilmide tegijale John Pilgerile, teatab The Telegraph.

Assange`i andmetel on Katari ja Saudi Araabia esindajad toetanud rahaliselt nii Hillary Clintoni ja ta mehe, Bill Clintoni asutatud humanitaarfondi kui äärmusrühmitust Islamiriik.

«Kas äärmusrühmitus Islamiriik on saanud raha samast allikast, millest on saanud raha ka Clinton Foundation?» küsis Pilger. Assange vastas, et talle teadolevalt on see nii.

Assange`i teatel on tema valduses demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni ja tema kampaaniajuhi John Podesta e-kirjad, mis paljastavad nii mõndagi.

Assange´i sõnul on väga tähtis e-kiri 17. augustist 2014, milles Clinton küsib Podestalt, kes oli siis president Barack Obama meeskonnas, kas ta saaks aidata avaldada survet Katari ja saudi Araabia võimudele, kuna need riigid toetavad Islamiriiki.

«Peame kasutama nii diplomaatiat kui luuret, et avaldada Katarile ja Saudi Araabiale survet, kuna nad toetavad nii rahaliselt kui logistikaga Islamiriiki ja teisi piirkonna radikaalseid grupeeringuid,» kirjutas Hillary Clinton.

Assange`i teatel ei ole USA valitsus mitte kunagi arvanud, et Lähis-Ida riigid toetavad rahaliselt Islamiriiki, pigem on need kohalikud võimukandjad ja jõukad ärimehed, kes investeerivad oma naftaraha džihadistide tegevusse oma riigi vastuseisust hoolimata.

Clintoni fondi lehekülje teatel on nad alates selle fondi asutamisest 1997. aastal saanud Saudi Araabiast summa, mis jääb 10 ja 25 miljoni dollari vahele.

Möödunud kuul anti Katarist Clintoni fondile üks miljon dollarit, et Bill Clinton saaks oma sünnipäeva tähistada.

Clintoni fondi esindajate teatel ei ole Hillary Clinton fondile annetatud raha kasutanud oma presidendikampaanias.

Saudi Araabia ei teinud fondile rahalist annetust, kui Hillary Clinton oli 2009 – 2013 USA välisminister.

Ei ole teada, kui palju on Islamiriik saanud Katari ja Saudi Araabia jõukatelt raha.

Assange`i arvates võidab USA presidendivalimised Hillary Clinton, kuna teda toetavad pangad, luure, relvafirmad, välisinvestorid , kuid ka meediafirmade omanikud ja ajakirjanikud.

Ecuadori saatkond teatas oktoobris, et nad ajutiselt takistavad Assange`il interneti kasutamist, et ta ei saaks sekkuda USA presidendikampaaniasse.

USAs toimuvad presidendivalimised 8. novembril.