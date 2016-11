Quentin Tarantino: kümnes film on viimane

53-aastane Tarantino on seni teinud üheksa filmi, millest enamik on olnud menukad, edastab Variety.

«Loodan, et mind peetakse pärast minu filmikarjääri lõppu edukaks filmitegijaks, kuid mitte ainult režissööriks, vaid suureks kunstnikuks,» teatas Tarantino.

Tarantino filmograafiasse kuuluvad järgmised filmid: «My Best Friend’ s Birthday» (1987), «Reservoir Dogs» (1992), «Pulp Fiction» (1994), «Jackie Brown» (1997), «Kill Bill» vol 1 (2003), «Kill Bill» vol 2 (2004), «Inglorious Basterds» (2009), «Django Unchained» (2012) ja «The Hateful Eight» (2015).

Kui võtta «Kill Bill» ühe filmina, siis on Tarantinol kokku kaheksa filmi ja tal on teha veel kaks filmi, enne kui kümme täis saab.

Tarantino on tuntud sellepoolest, et ta on lisaks lavastajaks olemisele ka oma filmide produtsent ja näitleja.

Tarantino kõige esimest filmi «My Best Friend’s Birthday» tabas katastroof, sest 70-minutilisest filmist jäi pärast tulekahju alles vaid 36 minutit. Seda on aegajalt näidatud filmifestivalidel. Selles filmis üritab noormees oma sõbra sünnipäeval kõiki lõbustada, kuid iga katse lõpeb katastroofiga.

Tarantino läbilöögifilmiks kujunes linateos «Reservoir Dogs», mis kujutab läbikukkunud juveeliröövi ning milles näeb mängimas Harvey Keitelit, Tim Rothi, Steve Buscemit ja Michael Madsenit.

Tarantino lemmik naisstaariks on Uma Thurman.

Mis puudutab «Kill Bill» filme, siis režissööri teatel plaanis ta seda alguses ühe filmina, kuid kuna head materjali oli palju, siis tuli see jagada kaheks.

Tarantino on lisaks oma filmidele osalenud veel teiste režissööride projektides ning teinud isegi teleseriaali.

1995. aasta filmis «Four Rooms» on tema lavastatud osa «The Man from Hollywood», 2005. aasta filmis «Sin City» oli ta külalislavastaja ning 2005. aastal oli ta külalisstsenarist ja lavastaja menuseriaali «CSI: Crime Scene Investigation» osal «Grave Danger» vol 1 ja 2.