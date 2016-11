Pildid ja video: Pariisi erootikamuuseum sulgeb vähese huvi tõttu uksed

Armastuselinna Pariisi kuulsa kabaree Moulin Rouge`i lähedal asuva muuseumi kollektsiooni peetakse maitsekaks ja harivaks ning selle tõttu on plajudel muuseumi sulgemise pärast kahju, edastab The Local.

Erootikamuuseumi omanikud Jo Khalifa ja Alain Plumey, kes on endine pornostaar, asutasid selle muuseumi 18 aastat tagasi, kuid nüüd on nad vähese külastatavuse ja rendihindade tõusu tõttu sunnitud uksed sulgema.

«Riik ega linn ei ole meid kunagi rahaliselt toetanud, samas ei kujuta ma ette olukorda, et mõni poliitik meid toetaks ja me tema abil rahalist toetust saaksime,» teatas Khalifa.

Muuseum sulgeb uksed sel pühapäeval, 6. novembril ning seal olev kollektsioon pannakse oskjonil müüki.

Oksjoni korraldaja Bertrand Cornette´i sõnul on tegemist suurepärase erootikat esitlevate esemete kollektsiooniga, mis kindlasti pakub paljudele huvi.

Kollektsioon koosneb 2000 esemest, mille seas on ka India tantristlikust templist pärit marmorplaat, millel on kujutatud Hindu jumalat Vishnut seksimas.

Oksjonil müüakse samuti Pariisi 19. sajandi niinimetatud Belle Epoque`i ajastu erootilisi joonistusi ja fotosid.

Pariisi erootikamuuseumi kollektsioonis on Prantsuse kuulsatest bordellidest ehk suletud majadest pärit esemeid.

Kollektsiooni kõige kallimaks esemeks peetakse pronksist skulptuuri, millel on kujutatud naist robotiga seksimas ja selle hinnaks arvatakse oksjonil kujunevat 8000 eurot.

Omanik Khalifa lisas, et Prantsusmaal toime pandud terrorirünnakute järgselt on vähem turiste ja see on mõjutanud ka nende muuseumi.

Oksjonile pannakse ka Prantsuse satiiriväljaande Charlie Hebdo karikaturisti George Wolinski mitu karikatuuri. Wolinski oli nende 12 inimese seas, kes hukkusid 2015. aasta jaanuaris Charlie Hebdo toimetusele tehtud rünnakus.

Hea huumorimeelega Wolinski oli Pariisi erootikamuuseumi toetaja.