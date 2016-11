Pildid ja video: Venemaa Londoni saatkonna ette toodi sadu kunstjalgu ja –käsi

Venemaa teeb õhurünnakuid Süüria valitsusvägede poolt ümberpiiratud Alepposse, kus on tuhandeid tsiviilelanikke lõksus, edastab The Telegraph.

Protestijad tõid Venemaa Londoni saatkonna ette sadu mannekeenide jalgu ja käsi, millega viidati Süüria sõjas kannatada saanutele ja hukkunutele. Kaks aktivisti lasi end panna saatkonna väravate külge ketti.

Üks end ketistada lasknutest oli John Dunford, kelle sõnul tapavad venelased külmavereliselt Süüria tsiviilelanikke, olles seega sõjakurjategijad.

Venemaa saatkond teatas eile õhtul, et Briti valitsus ei suuda Vene diplomaatilisele missioonile tagada töörahu ja julgeolekut.

«Venemaa saatkonna julgeolek seati löögi alla. Politsei ei sekkunud kui saatkonnahoone juures toimus provokatsioon ja seal olnud isikud rikkusid rahu,» seisab teates.

Venemaa diplomaadid süüdistavad Briti välisministrit Boris Johnsonit sellise väljaastumise pooldamises ning et Ühendkuningriigis on lahvatanud russofoobia.

Välisminister Boris johnson kutsus britte oktoobris Briti parlamendi alamkojas esinedes üles viima Venemaa saatkonna ees läbi Süüria sõja vastu suunatud protestiaktsioone.

Süüria režiimiväed ründavad mässuliste kontrolli all olevaid Ida-Aleppo alasid, neid toetavad Venemaa õhurünnakud.

Venemaa võimud teatasid oktoobris, et õhurünnakutes tehakse humanitaarpaus, et tsiviilelanikud ja mässulistest võitlejad saaksid linnast lahkuda. Moskva teatas sel teispäeval, et nad jätkavad õhurünnakuid, kui Süüria mässulised jätkavad režiimivägedele vastupanu avaldamist.

Humanitaarorganisatsioonide teatel oli septembris humanitaarpaus, kuid selle järgselt on hukkunud üle 800 tsiviilelaniku.