Video: USAs oli naine konteinerisse koera kombel ketti pandud

USA meedia kajastas oktoobris, et 32-aastane Charlie Carver ja ta 30-aastane elukaaslane Kala Brown kadusid jälgi jätmata, kuid pärast kadumist pandi Carveri Facebooki leheküljele sageli vägivaldseid pilte ja meeme.

Kadumismüsteerium hakkas lahenema, kui politsei sai vihje, et Lõuna-Carolina Woodroffi lähedal toimub midagi kummalist ja politseinikud läksid vihjet kontrollima.

Spartanburgi maakonna politseijuhi Chuck Wrighti teatel leidsid nad Woodruffist konteineri, millest oli kuulda tagumist ning selle avamise järel leidsid nad sealt ketis naise, keda oli seal mõnda aega kinni hoitud.

Wrighti teatel oli Browni kaela ümber kett nagu koeral, teda oli hoitud vangistuses umbes kaks kuud ja toidetud regulaarselt.

«See oli hea õnn, et me ta sealt elusana leidsime,» teatas Wright ajakirjanikele.

Juhtumiga seoses arreteeriti seksuaalkurjategijate registris olev Todd Christopher Kohlhepp.

Politsei otsib Browni elukaaslast Charles Carverit, kelle asukoht on seni teadmata. Paari auto leiti naise vangistuskoha lähedalt.

Brown sõnas pärast vabastamist politseile, et tema andmetel võib olla kuhugi maetud neli surnukeha ja need isikud olid samasuguse vägivalla ohvrid nagu tema koges.

Browni nähti viimati 29. augustil, kui ta kodus Lõuna-Carolinas Andersonis oli sõber külas, kuid pärast seda kuupäeva ei saanud lähedased Browniga enam kontakti.

Carveri sõbra Makenzie Durhami sõnul andis Browni leidmine elusana lootust, et ka Carver on kuskil elus, kuigi ka tema on juba kaks kuud kadunud.