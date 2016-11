Video: Kiilu tähtkujus asuvad «hävinemise sambad»

Miks siis need «sambad» on hävinevad? Teaduslehekülgede teatel on seal hävitajateks tähed, mille ioonkiirguse tõttu kaotavad gaasi- ja tolmupilved massi. Astronoomid uurisid Maast tuhandete valgusaastate kaugusel asuvat ala, mida tuntakse kui tähtede tekkepaika, Tšiilis Euroopa Lõunaobservatooriumi teleskoopidega.

Ilmnes, et need «sambad», mis on massiivsed gaasi- ja tolmupilved, asuvad tähtede tekkeala keskel. Kokku saadi pildid umbes kümnest sellisest «sambast», millel on tekkivate tähtedega otsene seos.

«On irooniline, et tähe tekkeprotsessis hävitab täht oma «vanema», milleks on massiivne gaasi- ja tolmupilv. Masiivsetest tähtedest kiirgab tugevat ioonkiirgust, mis on nii võimas, et suudab hävitada aatomite ümber liikuvad elektronid. Samas asuvad mõlemad objektid Maast küllalt kaugel, et nende vastasmõju kohta täpseid andmeid saada,» edastas Euroopa Kosmoseagentuur (ESA).

«Nüüd saadud fotod ei ole nii teravad kui Hubble´i tehtud aastatetagused pildid «loomise sammastest», kuid ikkagi on need nähtava valguse lainepikkusel tehtud pildid erakordsed,» teatas astronoom Anna Faye McLeod.

Teadlaste sõnul on kosmilistes avarustes olemas nii loomine kui hävitamine, milles mõlema puhul mängivad rolli tähed. Kui tähed aitasid «loomise sammaste» tekkele kaasa, siis «hävinemise sammaste» puhul on tähed hävitajaks.