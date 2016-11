Galerii: Leonhard Lapin liputas jälle!

FOTOD! Festival Printmaking IN “Back in Chaos” toob kokku ülemaailmsed alternatiivkunsti tegijad

Sellel nädalavahetusel tekib graafika- ja alternatiivkunstisild kahe linna, Pärnu ja Riia vahel, sest mõlemas toimub kaheksateistkümnes rahvusvaheline graafika festival Printmaking IN nimetusega "Back in Chaos." Väljas on enam kui 75 kunstniku teosed kogu maailmast ja see teeb festivalist Baltimaade ühe suurima graafikanäituse. Ja mõistagi on kohal jõulised performance`i etendused.