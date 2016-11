Hiina esimese klassi matemaatikaülesanne pani interneti kihama

Ülesandes on kass, kana, siga, küülik ja lehm ning valida tuleb loom, kes sellesse ritta ei kuulu ja kes on teistest erinev.

Hiina vanemad postitasid selle ülesande internetti, kuna paljud neist ei osanud seda lahendada.

Ülesannet näinud pakkusid, et kass on see loom, kes ritta ei kuulu, kuna ülejäänud on koduloomad, mis on söödavad.

Veel pakuti, et õige vastus on kana, kuna ta on loomade reas ainus, kellel on kaks jalga.

Veel pakuti kana, sest kanal ei ole kõrvu ning siga, sest selle looma liha on juutidel keelatud süüa.

Samuti oletati, et õige vastus peab olema kass, sest seda looma ei ole Hiina loomasodiaagis.

Hiina sotsiaalmeedias Weibos on 3000 kommentaari, kuidas seda ülesannet lahendada tuleks.

Siis sekkus selle ülesande koostanud Jangsu provintsi matemaatikaõpetaja Zhao, kelle teatel on õige vastus kana.

«Ülesanne on mõeldud esimese klassi lastele loogika arendamiseks. Lastel tuli tähelepanu pöörata loomade jalgadele, ainult kanal on kaks jalga, teistel loomadel neli,» selgitas õpetaja.

Ta lisas, et lapsed mõtlevad teistmoodi ja avaramalt kui täiskasvanud ning see ülesanne on esimese klassi lastele täiesti jõukohane.

Samas on vanemaid, kes sellega ei nõustu, kuna kana kohta saab öelda, et see on reas ainus loom, kellel ei ole hambaid.

Õpetaja sõnul on kõik pakutud vastused õiged, kui neid osatakse põhjendada.