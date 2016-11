Tommy Hilfiger: Gigi Hadidi paksust tuli varjata pontšoga

Hilfiger lisas, et 21-aastane modell saadeti möödunud aastal New Yorgi moenädalal lavale väga kaetuna, kuna ta kehakaal oli kasvanud ja ta ei olnud sama kõhn kui teised modellid, edastab Huffington Post.

Hilfiger tegi Hadidi kohta paljastuse Yahoole antud intervjuus, milles ta rääkis modellidest ja nende esinemistest moenädalatel.

«Meie lavastaja sõnas, et Gigi Hadid on ülejäänud selle show jaoks valitud modellidest lühem ja paksem, seega tuleb ta täielikult kinni katta, kuid see ostus õigeks sammuks, sest vaatajatele ta meeldis ja seda pontšot osteti,» meenutas Hilfiger.

Moelooja lisas, et talle oli modelli keha katmine vastumeelt, kuid lavastaja teatel oli see ainus viis ta «paksust» varjata.

Gigi Hadid ei ole Hilfigeri väljaütlemist kommenteerinud, kuid Hilfigeri vaevab ikka mõte, et ta üks lemmikmodelle pidi kandma pontšot seal, kus see ettenähtud ei olnud.

Tommy Hilfigeri pressiesindaja teatel on Gigi Hadid üks nende lemmikmodelle, kuna ta esindab seda, mis on omane nende rõivastele – julgus, sära ja optimism.

Gigi Hadidi on varem internetis kritiseeritud, et ta on liiga paks. Ta vastas, et on oma kehaga rahul, sest ta kehaosad on kõik õige suurusega ning kellegi õelate kommentaaride pärast ei hakka ta oma keha vihkama.