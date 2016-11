Prantslase väite kohaselt on ta Donald Trumpi sugulane

67-aastane Robert Trump on mootorrattaentusiast, kes elab Lääne-Prantsusmaal Mayenne`i departemangus Brecé´s, mis on 800 elanikuga väikelinn, edastab The Local.

«Ma ei ole täiesti kindel, kuid suure tõenäosusega on meil ühine esivanem. Minu andmetel võib see olla üks vaarisadest,» teatas prantsuse Trump raadiole France Bleu.

Prantsusmaa rahvastikuregistri andmetel on seal umbes 50 inimest, kelle perekonnanimi on Trump. Robert Trumpi teatel uuris ta oma suguvõsa ning jõudis välja Saksa ja USA Trumpideni, kellest viimased on kõige kuulsamad.

Mehe teatel sai ta isa 25 aastat tagasi USAst kelleltki Donald Trumpilt kirja, et ta otsib oma Euroopa sugulasi, kuid isa pidas seda naljaks ja viskas kirja prügikasti.

Robert Trumpi teatel on tal nüüdse presidendikandidaadi Donald Triumpiga mõningane sarnasus.

«Mul olid samasugused punakasblondid juuksed nagu on Donald Trumpil, kuid siis läksin halliks. Mu hüüdnimi oli Punapäine inglane ja seda põhjusel, et mu vanemad on pärit Ühendkuningriigist Manchesterist,» selgitas mees.

Prantsuse Trumpi sõnul on alates Donald Trumpi presidendikandidaadiks saamisest tema kulul nalja visatud, kuna ka tema nimi on Trump.

«Mu naabrid hüüavad pidevalt, et näe sealt tuleb tulevane president ja muud sarnast,» selgitas prantslane.

Robert Trumpi sõnul ei häiri teda asjaolu, kui USA valimised võidab demokraat Hillary Clinton, kuid ta sooviks siiski Donald Trumpi võitu.

«Kui Donald Trump võidab, siis saan öelda, et USA president on minu kauge sugulane. See ei muuda mu elu, kuid see on huvitav fakt,» lisas prantslane.