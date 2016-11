Saksa kohus: 15-aastasel tüdrukul on õigus seksida oma 47-aastase onuga

Kohus teatas, et ühiskonnas on sugulaste ja pereliikmetega intiimsuhted ebsaoovitavad, kuid tegemist ei ole siiski millegi sellisega, mille eest saaks kriminaalkorras karistada, edastab The Independent.

Saksa isikuandmete kaitse seaduse tõttu ei avalikustatud kohtus alaealise tüdruku nime, kuid tema kohta kasutati eesnime Josephine. Tüdruk jättis kooli pooleli 14-aastasena ja põgenes koos onuga, et temaga suhtes olla.

Paar leiti Prantsusmaalt ning tüdruk sõnas pärast tabamist, et ta tahtis olla koos endast vanema mehega, kes ei ole ta veresugulane, vaid abielus ta naissoost sugulasega.

Josephine`i vanemad pöördusid kohtu poole, et kohus keelaks tüdrukul onuga suhtlemast, sest nende arvates on tütar sellises suhtes ohus.

Teismeline läks omakorda vanemate vastu kohtusse ja sai nende üle võidu.

Kohtuniku sõnul on lapse vaimne ja füüsiline tervis ohus, kui temalt võetakse võimalus vabalt suhelda, kellega ta soovib, kaasa arvatud onuga, kes kuulub abielu kaudu perekonda. Samas ta rõhutas, et kohus ei kiida sellist ebavõrdset suhet heaks.

«Kohus ei võta seisukohta, kas 47-aastane abielus mees peaks vastama 15-aasta vanuse tüdruku kirele. See suhe ei ole sotsiaalsete standardite järgi sobiv, pigem on see mittesobiv, kuid see suhe ei ole kriminaalne ja seega ei saa seda keelata,» teatas kohtunik.

Saksamaa seaduse kohaselt tohib seksisuhtes olla alates 14. eluaastast.