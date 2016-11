Galerii ja video: muusikageenius Jean-Michel Jarre esines esmakordselt Eestis

Jean-Michel Jarre on Prantsuse muusik ja helilooja, kes kuulub elektroonilise popmuusika absoluutsesse tippu. Tema loomingut iseloomustatakse tihti sõnadega innovatiivne, revolutsiooniline ja visuaalselt perfektne ning ta uudne lähenemine elektroonilisele muusikale ja live-esinemistele on mõjutanud mitut generatsiooni. Temast on saanud innustust ka maailmakuulus DJ ja tantsumuusika produtsent Armin van Buuren.

Jean-Michel Jarre kontsert Saku Suurhallis / Toni Läänsalu

Jarre’i esinemised on lisaks muljetavaldavale muusikalisele poolele tuntud ka vaatemänguliste valgus- ning lasershowde poolest. Laval ümbritsevad maestrot suured liikuvad ekraanid, kaasahaaravad 3D-efektid ning põnevad kõrgtehnoloogilised valgus- ja videoerilahendused. Jean-Michel võlub publikut ka ainulaadsetel pillidel helisid tekitades – näiteks sai teda Tallinnas näha laserharfi mängimas. Loomulikult hoiatas mees enne publikut, et asi ei pruugi ka välja tulla. Aga tuli, ja suurepäraselt!

Kui live'iks olid Saku Suurhallis ainult istekohad, siis kaua rahvas istuma jääda ei suutnud. Turvameeste noomimisest hoolimata ja laval tõeliselt aktiivse Jarre utsitusel kõndisid mitmed fännid lava ette kaasa elama, tantsima ja rütmis plaksutama. Kui publik kippus lojumaks jääma, tõmbas mees rahva uuesti käima, innustades rütmis kaasa elama.

Esitusele tulid Tallinnas nii vanad kuulsad hitid kui ka värsked lood. Teiste seas esitas elektroonilise muusika geenius Edward Snowdeniga koos Moskvas kirjutatud loo, mis valmis mõned kuud tagasi.

Jean-Michel Jarre kontsert Saku Suurhallis / Toni Läänsalu

Vaata galeriist ja videost!