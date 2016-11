Video: Jaapani arhitekt näitab kolmnurkade abil, millised on mandrid ja ookeanid tegelikult

Jaapanlane jagas maailmakaardi 96 kolnurgaks, siis korrapärasteks nelitahukateks, saades maailma kõige täpsema kaardi, edastab spoon-tamago.com.

Flaami karto- ja geograaf Gerardus Mercator tegi 1569.aastal maailmakaardi, millel põhinevad ka tänapäeva kaardid, kuid kõik need kardid on mõnevõrra ebatäpsed, sest näiteks nii Antarktika kui Gröönimaa on välja venitatud ja seega ei ole nende suurus õige.

Narukawa sõnul lahendas ta selle 447 aasta taguse probleemi «origami kaardi» abil, kus mandrid ja ookeanid on näidatud nii täpsetena kui võimalik. Maailmakaardi jagamine kolmnurkadeks ja tetraeedriteks andis märgatavalt täpsema kaardi, millel algse kaardi proportsioonid on säilinud.

Narukawa sai oma innovaatlise kaardi eest sel aastal Jaapani kõige hinnatuma disainiauhinna Good Designs Award.

Jaapanlase eesmärgiks oli parandada Mercatori kaardi vead, milleks on näiteks, et Aafrika paistab kaardil 14 korda suuremana kui Gröönimaa, tegelikult on nad peaaegu samas suuruses.

Brasiilia on viis korda suurem kui Alaska, kuid kaardil on Alaska näha Brasiiliast suuremana.

Mercatori kaardi kohaselt on Skandinaavia suurem kui India, tegelikult on India kolm korda suurem kui kõik Skandinaavia riigid kokku.

Samuti paistab kaartidel Euroopa suurem kui Põhja-Ameerika, kuid tegelikult on vastupidi. Venemaa ei ole nii suur kui kaartidel näidatud, suuremana näitamine on põhjustatud väljavenitamisest.

AuthaGraph maailmakaarti, mille suurus on 841 millimeetrit korda 594 millimeetrit, saab osta Narukawa leheküljelt, seda on nii jaapani kui inglise keelset.