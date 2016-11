Põhja-Rootsi väikelinn saab saamikeelsed tänavasildid

Jaak Prozes: soome-ugri rahvad venestuvad ka Eestis

Tänase hõimupäeva künnisel on kohane meenutada, et Eestis on läbi aegade elanud soome-ugri rahvaid ja kõneldud nende keeli. Paraku peab tunnistama, et viimastel aastakümnetel on siinsed soomeugrilased olnud Eesti venekeelse elanikkonna taastootjad, kirjutab Jaak Prozes Sirbis.