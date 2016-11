Video: kas skelett kuulub lennunduspioneerile Amelia Earhartile?

1940. aastal leiti Vaikse ookeani Nikumaroro väikesaarelt inimskelett, mida nüüd uuesti uuriti ja mis arvatakse kuuluvat Amelia Earhartile, kuna käte pikkus viitab temale, edastab seeker.com.

The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) teatel toetab see skelett pikka aega levinud teooriat, et Earhart ja ta kaaslane pidid tegema Vaikse ookeani mõnele saarele hädamaandumise ja ei jõudnud kokkulepitud vahemaandumispunkti.

TIGHARi esindajad on teinud 11 ekspeditsiooni Kribatile kuuluvale Nikumaroro atollile, leides sealt mitmeid esemeid, mida saab seostada Earhartiga.

Levinud teooria kohaselt võis Earhart ja ta navigaator navigeerimisega eksida ning lendasid sadu kilomeetreid vales suunas, kui viga avastati, siis tankimiskohta, mis oli Howlandi saar, lendamiseks enam kütust ei jätkunud. Nad tegid Nikumarorol, mis on koralliatoll, hädamaandumise ning ei saanud enam maailmaga ühendust. Nimetatud atoll asub Howlandi saarest 560 kilomeetri kaugusel kagus.

«Meie andmetel leidis Briti ohvitser Gerald Gallagher 1940. aastal Nikumarorolt osalise skeleti, mis võib olla Amelia Earharti oma. Avastasime 1988. aastal selle arsti ülestähendused, milles olid ära toodud skeleti mõõtmed ja nende kohaselt oli see mehe skelett,» teatas TIGHAR.

Nüüd uurisid osalist skeletti krimiantropoloogid Karen Burns ja Richard Jantz, kelle arvates on tegemist naiseskeletiga, skeleti käte pikkus lubab oletada, et see võib olla Earharti oma.

«Briti arsti 1941. aasta luudeuuringut uuesti üle vaadates märkasime, et skeleti omanikul olid keskmisest pikem küünarvars ja õlavarreluu. Teada on, et ka Amelia Earhartil oli käte need osad keskmisest pikemad,» teatas Jantz.

TIGHAR palus kriminoloogiliste piltide töötlusega tegeleval Jeff Glickmanil võrrelda luude andmeid Amelia Earharti fotodega, millel ta käed on selgelt näha.

«Jantz koostöös Glickmaniga tegid kindlaks, et skeleti käeluude pikkus vastab Earharti käte oletatavale pikkusele. Seega võib skelett olla Amelia Earharti oma ja ta suri Nikumarorol, kuid need andmed ei ole lõplikud,» lisasid TIGHARi esindajad.

Lennundusdokumentide kohaselt olevat Earhart saatnud 100 raadiokutsungit hätta sattumise kohta, kuid keegi ei vastanud talle.

«Võib seega oletada, et Earhart ja Noonan surid asustamata atollil, kus ei olnud joogivett. Pardal olnud söök-jook ei aidanud neil kaua elus olla,» nentisid uurijad.

TIGHAR plaanib 2017. aasta suvel teha oma 12. ekspeditsiooni Vaikse ookeani Nikumaroro atollile, se langeb kokku ameeriklannast lennunduspioneeri kadumise 80. aastapäevaga.

Samuti tahetakse sealt otsida Earharti kahemootorist lennukit Electra, milleks kasutatakse Hawaii ülikooli allveeroboteid, mis laskuvad kuni 2000 meetri sügavusele.

See otsing läheb maksma üle 1,7 miljoni dollari.

1897. aastal sündinud Amelia Earhart oli esimene naine, kes 1932. aastal lendas üle Atlandi ookeani. Ta jäi kadunuks 1937. aastal ümbermaailmalennul Vaikse ookeani kohal lennates.