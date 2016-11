Jaapanis tekitasid patsiendi kõhugaasid operatsioonil põlengu

Ilulõikust planeerides tekib tihti küsimus, kuidas valida ilukliinikut. Kas kuulata ainult sõbranna soovitusi, lugeda internetist kommentaare või vaadata, kas firmal on usaldust tekitav veebilehekülg? Internetis on saadaval väga palju informatsiooni, aga asjakohase ning tõese teabe leidmine nõuab omajagu oskuseid ja kogemusi. Seepärast on ülimalt oluline lõikuse tegijat hoolikalt valida.

Diana Ingerainen: arst pole rõõmude keelaja

Viirushaiguste hooaeg niidab esimesi ohvreid ja perearstide uksetagused on tatiseid patsiente täis. Varsti, kui ilmad veel külmemaks lähevad, on perearstid ainsad püsivalt terved inimesed. Nii kestab see kevadeni välja. Eesti esiperearst Diana Ingerainen ütleb, et armastab oma tööd, kuid ellu tuleb suhtuda alalhoidlikult – puhkust ja rõõmu peab ka olema.