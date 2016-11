Yana Toomi ja Marko Reikopi vahel läks tuliseks ütlemiseks! Kellega siis rohkem kätšite? Mida te räägite, ma olen väärikas poliitik!

Marko Reikop: Kas see võitlus Keskerakonna esimehe koha pärast on päris võitlus või selline võitlus, et katsute erakonnas teise inimese positsiooni endale saavutada, et tulevikus varjust veel rohkem välja hüpata?

Yana Toom: No kuulge, rohkem vist enam hüpata ei anna. Selles mõttes, et mul on varjudega kõik okei. Erakonnas on maailmavaateline konflikt ja on vaja selgelt ära määratleda, et me ei räägi korruptsioonikahtlustustest või garantiikirjadest, vaid me räägime ideoloogiast.

Kas Edgar Savisaare aeg on nüüd läbi?

Ma usun, et ei ole. Aga Edgar kahtlemata vajab teatud pausi ja aega, et taastuda ja jõudu koguda.

Nii et see on üsna kindel, et Edgar Savisaar ei ole enam eelolevast laupäevast Keskerakonna esimees?

Seda otsustab Keskerakonna kongress ja mina küll oma erakonnakaaslaste eest ütlema ei hakka. Ma pole selgeltnägija.

Kuidas teie sisetunne ütleb - kas ta taandab ennast sealt või võitleb lõpuni välja?

Seda peate tema käest küsima.

Mis juhtnöörid teile antud on? Mida teie kavatsete teha? Kas lõpuni välja minna või Savisaare või kellegi teise kasuks oma kandidatuuri taandada?

Vaadake, ma olen piisavalt kaugele varjudest välja hüpanud, nii et keegi mulle juhtnööre ei anna. Ma arvan, et ma lähen lõpuni. Ma kujutan ette, et mu vastaskandidaat on Jüri Ratas.

Kas see on demokraatlik protsess või on teil selle kohta midagi ette heita?

Mul on väga palju ette heita, aga ma ei tahaks seda teha meedia kaudu.

Ma lugesin täna Kadri Simsoni usutlust Postimehest, kus ta ütleb: «Kõik keskerakondlased saavad aru, et Ratase juhitud erakonnas on neil võimalik edasi tegutseda ja lähtuda senistest põhimõtetes. Ei Heimar Lenk, Edgar Savisaar ega Yana Toom uue esimehena kõigile erakonna liikmetele sellist kindlustunnet ei annaks.» Mis annab talle õiguse niimoodi väita?

Ma soovitan Kadri Simsonil läbi lugeda Jüri Ratase sulest ilmunud artikli, kus ta kirjeldab kümmet samm, miks ta kandideerib esimeheks. Seal on samm number viis, mis räägib sellest, et ei tohi vastandada Eesti inimesi usu, rahvuse või mingil muul tunnusel. Kadri peaks selle läbi lugema ja siis avalikult sõna võtma.

Kas Kadri Simson vastandub...?

Hetkel ta selgelt vastandab mind või Marika Tuus-Lauli Jüri Ratasele, mis ei ole õige.

Ärge olge naiivne! Poliitikas ikka visatakse sellist kalambuuri. Te olete ise suur kalambuuriviskaja, miks te seda nüüd Kadri Simsonile ette heidate? Kas te arvate, et Marika Tuus-Laul oleks hea erakonna juht?

Ma kindlasti arvan, et Marika Tuus-Laul oleks hea Keskerakonna juht...

Päriselt arvate nii või?

Marika Tuus Laul on muuseas Keskerakonna asutajaliige.

Väga tore... Aga Heimar Lenk oleks tõsiseltvõetav Keskerakonna juht?

Kas te tõesti arvate, et mina, kes ma kandideerin Keskerakonna esimeheks, ütlen praegu kellegi kohta, et teate, see inimene ei sobi? Kas te tõesti lootsite seda vä? Siis panite küll mööda praegu.

Ei, ma ei lootnud seda, aga ma mõtlesin, et küsin selle kohta.

Nad on kindlasti väga head keskerakondlased ja neil on selged veendumused ning nad ajavad õiget asja.

Miks te nii võitlusvaimu täis olete? Teiega ei juhtu ju midagi halba, kui keegi teine saab erakonna juhiks. Teil on venelaste hääled ja olete rahva ühendaja.

Jumala õige jutt, mul on kahju, et te pole erakonna liige.

Küsimus ikkagi - miks te nii võitlusvaimu täis olete? Teid peetakse ju ikka seal Keskerakonnas edasi.

Kuulge, mida te nüüd nimetate võitlusvaimuks? Me Jüriga räägime päris rahulikult, vahel vaidleme, kuid oleme viisakuse piires. Temaga on mul palju lihtsam viisakuse piires püsida kui mõne teisega. Kõik on nagu korras.

Te kipute nagu sõimlema?

Mina? Nalja teete?

Te ütlesite, et temaga on lihtsam. Kellega siis ei ole, kellega siis rohkem kätšite?

Mida te nüüd räägite? Ma olen väärikas poliitik!

Edgar Savisaare Facebooki möllamisest on paljud poliitilise võitluse käigus katsunud halvasti öelda, et ta ei ole oma vaimsete võimete tipus. Veel öeldakse, et keegi teine kirjutab neid. Kas teie olete mõne Savisaare Facebooki postituse kirjutanud?

Ma ei kirjuta kellegi teise Facebooki postitusi, ma ei kirjuta kunagi tekstile alla, mida ma pole ise kirjutanud. Aga mulle ei meeldi teie sõnavalik, vabandust. «Facebooki möllamine» või muud asjad. No see ei ole väärikas kõnepruuk.

Ma pidasin möllamise all silmase seda, et tihti postitab.

See on normaalne, eriti, kuna Edgar Savisaar ei pääse Keskerakonna listi. Tal muud väga üle ei jää.

Millal viimati kohtusite Savisaarega?

Eile õhtul.

Mis te rääkisite?

Huvitavaid asju. Eesti poliitikast.

Rääkige meile ka mõni mittekonfidentsiaalne asi, millest te rääkisite.

Miks te Edgar Savisaart saatesse ei kutsunud?

Me kutsume iga aasta, aga ta ei tule lihtsalt. Pole mõtet aega raisata.

Siis oleks võibolla aeg peeglisse vaadata, et miks ta ei tule.