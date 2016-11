Fotod: Barack Obama näitas viimaks avalikkusele oma isiklikke eluruume Valges Majas

Tegemist on luksuslike tubadega, mida on viimased kaheksa aastat oma koduks pidanud president Obama, esileedi Michelle Obama, nende tütred Malia ja Sasha ning perekonna koerad Bo ja Sunny.

Toad ja ka Ovaalkabineti kujundas Los Angelsest pärit sisedisainer Michael Smith, kellega Obamad tutvusid 2008. aastal läbi ühiste tuttavate.

Old Family Dining Room'i ehk söögitoa seinal vasakul ripub popkunstnik Robert Rauschenberg teos «Early Bloomer». Paremal seinal on afroameeriklasest kunstniku Alma Thomase 1966. aasta maal «Resurrection». Thomas oli esimene afroameeriklasest naine, kelle looming jõudis Valgesse majja. Kummutil vasakul on 1939. aasta World Fairilt pärit teeserviis.

The Treaty Room ehk lepingute tuba on täis erinevaid mälestusesemeid. Nende hulgas on president Obama kaks Grammy auhinda, perepildid ja isiklik jalgpall. Toas on laud, mis on Valges Majas olnud alates 1869. aastast.



Tegemist on toaga, kus Obama sageli õhtuti lõõgastuda armastab.