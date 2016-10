Video: Marsil leiti jälle «tsivilisatsiooni» jäänus, seekord on see grislikaru

Nüüd leiti sellelt planeedilt fossiilsed jäänused, mis väidetavalt kuuluvad kas grislikarule või laiskloomale, kuid skeptikud on kindlad, et tegemist on järjekordse pareidooliajuhtumiga, mille puhul nähakse seda, mis Maal olemas on ning kedagi või midagi meenutab, edastab Daily Mail.

Vandenõuteoreetikud on kindlad, et erinevate riikide kosmoseagentuurid ja valitsused üritavad varjata, et Marsil võis kunagi elu olla ja võib olla seni. NASA Marsi fotod olevat selle tõendiks.

Ufokütid on enda väitel leidnud punase planeedi fotode abil sadu objekte, nende seas mitmeid loomi, ehitisi, kuid ka kellegi jalatsi.

Marsi kõige kuulsam objekt, «nägu», pärineb 1976. aastast, kui sellest tegi pildi sond Viking, kuid hiljem tehti kindlaks, et sealsed liivadüünid moodustasid inimnäo kujutise.

Ufokütid panid nüüd Youtube`i video, millel on näha väidetavat grislikaru fossiili.

Ameeriklasest vandenõuteoreetik Scott Waring on veendunud, et Marsil on kunagise tsivilisatsiooniga seotud objekte ning nüüdne leid võib olla üks neist.