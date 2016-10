Jalmar Vabarna lahkub Curly Stringsist ja bänd saab uue liikme

Sõbrad, kes seda teekonda alustasid, on nii rasketel kui kergetel hetkedel olnud teineteisele toeks ja abiks ning ennekõike meeletuks inspiratsiooniks. Need tunded on endised ning kanduvad edasi ka tulevikku. Üksteise pidev motiveerimine on bändi järjest kaugemale viinud. Viimasel ajal on end eestlaste südamesse laulnud Curlyde muusika hakanud ka piiri taha jõudma, mis nõuab veelgi rohkem aega ja pühendumist kui varem. Selle kõige valguses on ansambel võtnud vastu ühise otsuse: Curly Stringsi koosseisus ei jätka enam Jalmar Vabarna. Värske liikmena hakkab bändis mängima kitarri JAAN JAAGO.

Vabarna: «Eks minu puhul on meedias ikka esile tulnud, et mängin korraga kümnes bändis. Eesti piires tegutsedes on see isegi võimalik. Kui aga ansamblid hakkavad laia maailma pürgima, läheb asi keerulisemaks ja ma ei saa pühenduda nii palju, kui tahaksin. Seetõttu võtsin vastu otsuse, mis oleks kõigile osapooltele parim. Mul on hea meel, et ansamblikaaslased mõistsid mu valikut ning leidsime ühiselt arutades, et täiskäigul saaks edasi tegutseda vaid uues koosseisus.»

Kitarrist Jaan Jaagoga on Eeva, Villu ja Taavetiga alates 2008. aastast erinevates koosseisudes juba mänginud. «Oleme ühiselt elevil bändi tuleviku üle ning alustanud loomeprotsessi uue materjaliga, et salvestada kevadel järgmine täispikk stuudioalbum,» kommenteerib Eeva Talsi. «Lisaks kontsertidele kodupubliku ees on uuel aastal esinemisi nii Saksamaal, Hollandis, USA's kui ka Jaapanis,» lisab Talsi.