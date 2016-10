Elektroonilise popmuusika geenius Jean-Michel Jarre rõõmustab Eesti publikut uue visuaalselt ja heliliselt perfektse muusikalise vaatemänguga

Jean-Michel Jarre esinemised on lisaks muljetavaldavale muusikalisele poolele tuntud ka vaatemänguliste valgus- ning lasershowde poolest. Laval ümbritsevad maestrot ülisuured liikuvad ekraanid, kaasahaaravad 3D-efektid ning põnevad kõrgtehnoloogilised valgus- ja videoerilahendused. Uusim tehnoloogia, mille Jean-Micheli sõnul on ta enda jaoks hiljuti avastanud ning kasutusele just käimasoleva turnee tarbeks võtnud – 3D ilma 3D-prillideta, mida muusik ka tulevikuks nimetab.

Jean-Michel võlub Saku Suurhalli publikut ka erinevatel pillidel helisid tekitades – näiteks lisaks ainulaadsetele klahvpillidele ja analoogsüntesaatoritele ning kitarrile näeb teda Tallinnas ka kuulsat laserharfi mängimas. Laval on kasutusel ka maestro eritellimusel valmistatud läbipaistvast klaasist puutetundlik kontroller ja palju muud.

Tallinna show raames kõlavad nii lood Jean-Micheli hiljuti ilmavalgust näinud plaatidelt «Electronica I & II» kui ka mitmed 1970 ja 1980ndate kultuspalad, sealhulgas «Oxygene», ja «Equinoxe». Kontserdil kuuleb eksklusiivselt ka katkendeid Jarre detsembri alguses ilmuvalt uuelt stuudioalbumilt «Oxygene 3».

Sel kolmapäeval, 2. novembril avab Saku Suurhall uksed kell 18:00, kontsertprogramm algab 19:00. Alguses soojendab publikut Jean-Michel Jarrega tuuril kaasas olev DJ Marco Grenier. Maestro astub lavale orienteeruvalt 20:00.

Piletid hinnaga alates 49 eurost on müügil Piletilevi internetipoes, Piletilevi müügipunktides, Statoili teenindusjaamades ja Selverites üle Eesti.