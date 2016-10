National Geographic´u kunagine esikaanestaar lubati kautsjoni vastu vabadusse

Gula sai maailmakuulsaks 1985. aastal, olles teismelisena maineka ajakirja National Geographic esikaanel, edastab The Independent.

Ameeriklasest fotograaf Steve McCurry tegi afgaanlannast Sharbat Gulast 1984. aastal Pakistani põgenikelaagris pildi, millest sai läbi National Gegraphic´u ajaloo kõige kuulsam kaanefoto. Pildil on näha ehmunud, kuid säravate roheliste silmadega tüdrukut.

Pakistani föderaalne uurimisbüroo uuris Gulat ja ta abikaasat kaks aastat, et teha kindlaks, kas nad elavad seal võltsdokumentidega. Gulat süüdistatakse nüüd võltsdokumentide kasutamises, ta küll vabastati praegu kautsjoni vastu, kuid ta peab lähiajal Peshawaris kohtu ette astuma.

Pakistani siseministri Chaudhry Nisar Ali Khani teatel võtsid nad Gula kinni, kuna tema abil on tõenäosus jõuda jälile Pakistanis tegutsevatele isikutele, kes varustavad Afganistanist pärit põgenikke võltsdokumentidega.

Gula hakkas uurijatele silma, kui ta 2014. aasta aprillis esitas Peshawaris avalduse, et saada Pakistani ID-kaart, kuid ta kasutas siis nime Sharbat Bibi.

Ta avalduse juures on pilt, millelt vaatavad vastu samasugused rohelised silmad, kui fotograaf McCurry fotolt, naine on sellel ainult vanem.

Pakistani võimude teatel on sealne rahvastikuregister väljastanud 91 miljonit kehtivat ID-kaarti ja teinud kindlaks 60 675 võltsitud ID-kaarti.

Afgaanid otsivad viise, et neid Pakistanist tagasi Afganistani ei saadetaks ja üheks võimaluseks on võltsitud ID-kaardid.

Alates 1979. aastast, mil toimus nõukogude invasioon, on miljonid afgaanid oma kodumaalt põgenenud, suur osa neist on naaberrriigis Pakistanis.

ÜRO andmetel on Pakistanis 1,4 miljonit asüüli taotlenud afgaani, kuid nende arv on kindlasti suurem, sest on ka illegaale. Kinnitamata andmetel on Pakistanis umbes üks miljon ametlikult registreerimata afgaani põgenikku, seega võib seal olla ligi kolm miljonit afgaani.