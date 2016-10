Video: «Indiana Jane» surfas Pariisi katakombides

AFP teatel olid Teal ja ta kaaslased olid Pariisi katakombides 13. oktoobril, olles 150 meetri sügavusel maa-all, kus on umbes kuus miljonit inimskeletti.

Naise sõnul rääkis ta isa halloween`i ajal, kui ta laps oli, talle Pariisis katakombidest ja teda hakkasid need huvitama ning nüüd ta tegi oma unistuse teoks.

«See oli minu jaoks nagu Indiana Jonesi või James Bondi stiilis seiklus, kuid samas ka natuke hirmutav, sest seal on tuhandeid surnuid. Maa-all on vähe hapnikku, mille tõttu oli ebamugav,» lausus roosasid bikiine kandnud ja roosa surfilauaga edasi liikunud seikleja.

Ta lisas, et tema ja ta kaaslaste, kes on elukutselised koopaukeldujad, sealoleku ajal veetase tõusis ning tuldud teed tagasi enam minna ei saanud, ohtum oli minna edasi, et välja pääseda.

«Lõpetasime ühel hetkel video tegemise, sest ei olnud ruumi ega õhku. Pidime välja pääsema, sest seal olek muutus meie jaoks ellujäämiskatseks. Kui välja pääsesime, värsisesime kogetust,» lisas Teal.

Pariisi katakombides on kolm osa kõige alumises osas on vesi, mille tõttu surfilaud vajalikuks osutus. Kuna seal oli soe, siis sai Teal surfata bikiinides.

Loodusfotogfaari ja keskkonnakaitsja tütar Teal on varem oma elu ja oskusi pannud proovile 40 riigis mitmetes ekstreemsetes tingimustes. Koduõpetusel olnud naine ei ole mitte kunagi tavakoolis käinud, vaid teda on õpetanud ta vanemad ja nendega koos seiklemine.

Teal jõudis 2008. aastal meediasse, kui leidis Peruus surfamise vahel ookeani lähedalt iidse inkade eelse matmispaiga, kus oli umbes 3000 aasta vanune muumia, kellel oli mitmesuguseid hinnalisi ehteid.

Alison Teal on esinenud ka USA populaarses tõsielusaates «Naked and Afraid», mida näitab Discovery.