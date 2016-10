Kevadel poliitikast lahkunud Priit Toobal asus maale elama ning proovib taastada Kildu kooli, et sellest ratsakeskus teha. Aga, et nälg näpistama ei hakkaks, vuras ta suvekuudel ringi burksiputkaga, ja teda nähti isegi Pärnu ranna promenaadil. Nüüd on sellega aga kõik - putka on müügis.