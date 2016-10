Aasta eksklusiivseim stand-up show: Daniel Sloss - So?! Erikülalisena Kai Humphries

Comedy Estonia publikule Daniel Slossi nimi tutvustamist ei vaja, aga kes veel kuulnud ei ole, siis tegemist on imelapsega, kelle profesionaalne koomiku karjäär sai alguse, kui ta oli kõigest 16 aastane. Tänaseks, 25 aastasena, kuulub Daniel Sloss stand-up komöödia tippkoomikute nimekirja, kelle üheks suurimaks austajaks ja toetajaks on Ameerika legendaarne telestaar Conan O’Brien.

Viimased seitse aastat ei ole möödunud ühtegi Edinburghi festivali, kus Danieli soolo etendused ei oleks olnud viimseni välja müüdud. Kui sa oled kasvõi ühte Danieli show’d näinud, siis tead, et tegemist on, vaatamata noorele eale, ühe andekaima stand-up koomikuga kogu maailmas.

Sel aastal toimub Daniel Slossi ja Kai Humphrise etteaste 7. novembril Vene Teatris ja 8. novembril Tartu Athena Keskuses (Tartu piletid on välja müüdud!). Mõlema koomiku puhul on oodata äärmuslikult isiklikku ja ausat materjali. Comedy Estonia garanteerib, et saab tulema õhtu, mida on raske unustada, kuna õhtu jooksul kuuleb nalju ja mõttekäike, mis võivad igaveseks muuta sinu arusaama elust ja armastusest.

Piletid on müügil Piletilevis, rohkem infot Comedy Estonia Facebooki lehel. Korraldaja soovitab pileti ostuga mitte viivitada, sest vastasel juhul on oht jääda ukse taha. Etendus on inglise keeles ning soovitavalt +16 vanusele.