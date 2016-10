Piltuudis: rootslanna kaamera ette jäi haruldane valge põhjapõder

Rootslanna sõnas Caters News uudisteagentuurile, et valge loom paistis karjas kohe silma ja tal õnnestus mõneks ajaks seisma jäänud ebatavalisest põhjapõdrast pilte teha.

Saami kultuuris peetakse valge karvaga põhjapõtra õnne toovaks loomaks, eriti hinnatud on valge karvaga emane põhjapõder, kes võib veel samasuguseid järglasi saada.

Iga sealne põhjapõdrakasvataja loodab, et ta karjas oleks mõni niisugune loom.

Varasematel aegadel ohverdasid saamid valge põhjapõdra või kitse jumalatele.

Põhjapõdrad on huvitavad selle poolest, et nad on ainsad hirvlased, kelle emasloomadel on sarved.