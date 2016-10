Bob Dylan reageeris lõpuks Nobeli auhinna saamisele: jäin sõnatuks

Bob Dylan teatas nüüd, et ta ei reageerinud mõistetaval põhjusel, kuna see oli tema jaoks väga suur üllatus, mis võttis ta sõnatuks, edastab The Independent.

Kuid veel ei ole ta kinnitanud, kas osaleb 10. detsembril Stockholmis toimuval Nobeli auhinnagalala, kus auhinnad annab kätte Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf.

Rootsi Akadeemia määras 75-aastasele muusikule Nobeli kirjanduspreemia ta laulusõnade eest ajavahemikul 1962 – 2001, kuna need on mõjutanud mitmeid põlvkondi ja on olnud teistele muusikutele eeskujuks.

Dylan võttis Rootsi Akadeemiaga kontakti kaks nädalat pärast preemia määramist selgitades, et ta hindab ja väärtustab talle antud preemiat, kuid ta jäi sellest kuuldes sõnatuks ja pidi end koguma.

Mitmele kirjanikule on vastumeelt, et Nobeli kirjanduspreemia läks laulusõnade kirjutajale, sest nad ei pea laulusõnu tõsiseltvõetavaks kirjanduseks.

«Olen Dylani fänn, kuid siinsel juhtumil on tegemist nostalgitsemisega. Ma ei saa aru, miks antakse Nobeli kirjanduspreemia endisele hipile,» sõnas Irvine Welsh.

Robert Zimmerman sündis 24. mail 1941 Minnesota kolkas ja töötas end ise üles, saades lõpuks maailmakuulsaks Bob Dylaniks.

Ta oli esimene, kes võttis 1965. aastal kasutusele elektrikitarri ja teda kritiseeriti poliitilauludest eemaldumises.

2008. aastal sai muusikust laulukirjutaja Dylan Pulitzeri auhinna muusikaloomingu ja panus eest Ameerika kultuuri.