Näosaate blogi! Raivo E. Tamm tegi võrratu comebacki ja võitis saate

Tanja Mihhailova, Olav Osolini ja Andrus Vaariku kõrval oli seekord külaliskohtunikuks lauljatar Eda-Ines Etti.

Kalle Sepp kehastus Jüri Pootsmanniks ja tõi lavale oma versiooni eurolaulust «Play».

Olav Osolin: See kõik oli väga armsalt tehtud. Ma ise oleks oodanud isegi rohkem seda käeliigutust ja muidugi lõpuks ma vaatasin, kas see lõpeb ilma kaarditrikita. Sümpaatne sissejuhatus. Punkte ma ei julge siin hakata lubama, sest muidu on nagu Eurovisiooniga - algul on kõik jube vaimustunud ja pärast tuleb välja, et tegelt läheb nii, nagu läheb.

Tanja Mihhailova: Mulle just meeldis, et käis ei olnud liiga palju. Ta ei olnud nagu nõme või ülepandud. Mulle väga meeldis sinu tämber, eriti kõrgetes kohtades. Sa laulsid ja tegid järele oma väikse pipraga. Mulle väga meeldis.

Eda-Ines Etti: Kõikidel on ilmselt hästi värskelt meeles, kuidas Jüri esines aasta esimeses pooles. See oli maitsekalt tehtud ja sa ei pingutanud üle. See oli paroodia, aga sinu hääl oli tõesti väga hästi tabatud. Minu arvates oli see väga hea number.

Andrus Vaarik: Mind hämmastab see, et žürii hakkab mingile konsensusele jõudma. Meil hakkavad tekkima mingid reeglid hindamiseks. Tõesti, kui võtta kriteeriumiks see, et esineda tuleb maitsekalt ja intelligentsele publikule... Iga esineja võiks mõelda, kas ta ise tahaks sellist asja näha, mitte püüda meeldida mingile abstraktsele, mitte kõige parema maitsega inimesele, siis on see väga hea. Sa olid selle parim näide praegu.

Kristjan Kasearu esitas HIMi superhitti «Join Me In Death».

Tanja: See number oli väga hästi tehtud, sest see tunne oli õige. See mees on ülidramaatiline, kuid samas üritab seksikas olla... See kõik oli natuke aegluubis. Mulle meeldis ka tämber, just need kõrged falsetikohad.

Ines: Mulle tundus ka, et sa ikka valdasid seda Ville Valo karakterit. Otsast lõpuni täitsa hästi kohe. See liimitud laulumaneer, et üks noot voolab teiseks, on päris raske saavutada ja see tuli sul väga hästi välja. Mulle meeldib see aura, mille sa lõid sinna, ja sa tabasid väga hästi HIMi aurat.

Andrus: Mulle meeldib, kuidas sa töötad. Nagu Kalle puhulgi just nimelt see peenmehaanika, et kaifid süvenemist neisse detailidesse. Ma ei tea, meie saade võiks esitada litsentsitaotluse, et pärast võiks mingi diplomi anda. Sa ei ole ju näitleja. Ja need, kes on juba näitlejad, võiksid magistri saada. Ma arvan, et punktide jagamisega on jälle peavalu lahti, sest võta üks ja viska teist.

Raivo E. Tamm võttis ette Meisterjaani ja tema «Parmupillihulluse».

Ines: Mulle meeldib, kui siin saates naerda saab. Tore oli seda lugu laivis näha ja see oli päris lõbus. Ja uskumatult hästi sobib see soeng sulle, nii et võid juukseid pikemaks kasvatada küll.

Märt Avandi: Mina olen Inesega nõus - kindlasti oli see muuhulgas ka päris põnev.

Andrus: Miks selline iroonia ja sarkasm, eriti vanemate inimeste suhtes? Ma ei saa aru. Raivo, braavo! Hea on näha, et oled hääle tagasi saanud. Mul on nii kahju sellest Tarmo Pihlapist, mis läks angiini või bronhiidi taha. Võimas, suurepärane! Jälle ma näen, kuidas Meisterjaan tuleb sinu sisse ja võtab selle Raivo üle. Ja ei nori Raivo kallal! Tere tulemast suurde mängu!

Olav: Alguses ma vaatasin, et Baruto, aga natuke kõhnavõitu. See lugu on üks Eesti eelvooru parimaid lugusid, väga nutika tekstiga. Hästi lahe number ja mulle koledasti meeldis. Su vorm on taastunud!

Tanja: Mulle kohutavalt meeldis, mida sa täna tegid. Laulmine, liigutused ja parmupill, mida sa oskasid väga hästi mängida... Väga hea number!

Adeele Sepp esitas varalahkunud David Bowie ühte suuremat hitti «Life On Mars».

Andrus: David Bowie oli minu õrnas nooruses midagi täiesti erakordselt ja ma ootasin seda numbrit väga. Esimest korda nägin sinul, kellel tuleb kõik näiliselt kergelt välja, pingutust, et sa ei olnud päris kodus selles Bowies. Hääl oli võibolla natuke tugev. Mul on väga hea meel, Adeele, sest ma mõtlesin, et ma ei suuda enam järgmiseid originaalseid kiidusõnu välja mõelda. Ma saan ka natuke kriitiline olla. Aitäh sulle, Adeele. Adeele pingutab alati, aga ma ei näe seda tavaliselt. Nüüd tuli õrn higilõhn siiapoole.

Olav: See oli paras julgustükk muidugi. Üks minu noorusaja vingemaid rokkpalu. Ma olen mõelnud, et see oli justkui hümn nendele inimestele, kes unistavad sellest, et kuskil kaugel on veel parem maailm kui see, milles me iga päev elame. See oli armsalt tehtud, aga mul on tunne, et sa ei saanud alguses kohe selle õige šniti peale ja sealt jäi seda bowielikkust väheks.

Tanja: Mina olen ka nõus meie paneeli saurustega. Nemad ikka on kursis rohkem David Bowie loominguga. Mulle ka tundus, et natuke raske ülesanne. Kuigi mulle meeldis ka see oleks. Vahepeal kumas ikka läbi nii Adeelet kui Kadri Voorandit.

Laura Põldvere pani oma vokaalsed võimed proovile koloratuursopran Anu Kaalu jäljendades.

Olav: Sa näitasid väga ilmekalt, milliseid imelisi hääli võib inimene endast välja tuua. Ei ole saladus, et ma ei ole operetivallas suur spetsialist. Aga ma olen ooperit käinud vaatamas ja mäletan Anu Kaalu. Teda ei ole paroodiasaates lihtne järele teha, sest erinevalt mõnest teises primadonnast ei olnud ta väga suur näoväänutaja, ta laulis ilusti ja tegi mängleva kergusega oma asjad ära. Selles mõttes polnud siin nii palju näitlemist või sellist poolt, vaid püüdu tuua oma hääl tükk maad kõrgemale, kui ta tegelikult on, ja sa said sellega suurepäraselt hakkama.

Tanja: Mina olen täiesti kade, et su hääl saab niimoodi kõrgustesse ronitud. Mulle väga meeldis. Kui loo alguses need üleminekud punkteeritud muidu on, siis ma ootasin, kas need tulevad punkteeritult või mitte. Esimene kord ei tulnud, aga ülejäänud korrad tulid. Ei olnud isegi millegi üle natuke rõõmu tunda, et oh, seda ei võtnudki välja... Ma hoidsin pöialt, et võtad viimase noodi ära, ja tuli ka.

Liis Lass tõi lavale punkbändi Velikije Luki ja laulu «Tallinn põleb».

Tanja: Mulle meeldib, et sa pole üldse oma nägu. Mulle väga meeldis see maksimalism - energia, see, et sa jätsid oma häälepaelad siia põrandale. Minu meelest oli see väga sarnane. Sa olid väga tubli.

Ines: Välimus on tõesti jube hästi tabatud. Tõesti nagu noor Ivo! Etteaste väga sarnane.

Andrus: Sa tegid kõik, mis sinu võimuses. Sest sellist anarhiat uurida ja selgeks õppida ja taasesitada on üks raskemaid asju, sest ta ei allu ju reeglitele. Laulda nii palju halvemini ja koledamini kui sa harjunud oled... Puudu jäi kuus õlut, muud mitte midagi!

Inga Lunge ja Joosep Järvesaar astusid lavale 90ndate popduo Hovery Coveryna ja esitasid laulu «Ära jahtu».

Ines: Seda oli väga lõbus vaadata ja ma sain palju naerda. Originaalis nad ju päriselt ei laulnud ja teie vaesekesed pidite laulma ja koreograafiat tegema ning vahepeal sai teil võhm ikka täitsa otsa. Aga teid oli nii lõbus vaadata, sest nii see umbes oligi!

Andrus: Meie õudusunenägudesse tuli see laul jälle tagasi. See on ikka tõesti õudustsirkuse number ja te olite väga head. Siin on ainest, mida parodeerida. Joosepil natuke närv vedas alt ja mõni samm läks natuke segamini ja hääl ei tulnud kõige paremini välja... Aga väga hea. Me oleme jälle hädas punktide jagamisega.

Olav: Proua Lunge on muidugi koopia tollest Estinist. Joosep näeb pigem välja nagu tänapäevane peotantsija, kes teeb selliseid toredaid puusaliigutusi. Meenub see, kui see lugu ETVs jooksis, siis kõige naljakama oli see, et tantsuosa oli hästi pikk alguses ja see jättis mulje, nagu see ongi tantsunumber. Te olite seda natuke lühendanud meie huvides. See on üks pöörasemaid numbreid tõesti, selle kõrval on «Sein on ees» nagu leebe sügistuul.

Üllatuskülalisena astus üles Jüri Pootsmann, kes kehastus Olivia Newton-Johniks ja esitas tema üliseksikat 80ndate pophitti «Physical».

Märt: Kuidas sa hindad, arvestades antud olukorda ja seda, milline sa välja näed, kas sa praegu pigem liigud oma karjääriredelil ülespoole või...?

Jüri: Ma otsin veel enda redelit. Võin minna üles, võin alla, aga hetkel ma olen siin.

Andrus: See käis sul kuidagi väga... Järgmine hooaeg - tuled, ei tule? Meil on väga mõnus siin!

Olav: Väga omapärane Olivia Newton-John. Selline reibas. Ma ütlen ausalt, et mõned taustakutid olid natuke liiga vormis selle video jaoks. Villiko oleks võinud vabalt mind võtta sinna esinema. Ei, see oli tore, vahva paroodia. Reibas ennekõike.

Saate võitis Raivo E. Tamm, kes annetas võidetud 1000 eurot MTÜ-le Isata Laste Heaks. Fotod: Erlend Štaub