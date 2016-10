Näosaate blogi! Andrus Vaarik Märt Avandile: miks selline iroonia ja sarkasm, eriti vanemate inimeste suhtes?

Täna on Tanja Mihhailova, Olav Osolini ja Andrus Vaariku kõrval külaliskohtunikuks lauljatar Eda-Ines Etti.

Viienda näosaate parodeerijad ja parodeeritavad

Raivo E. Tamm - Meisterjaan

Adeele Sepp - David Bowie

Liis Lass - Velikije Luki

Kalle Sepp - Jüri Pootsmann

Inga Lunge - Hovery Covery

Laura Põldvere - Anu Kaal

Kristjan Kasearu - HIM

Joosep Järvesaar - Hovery Covery

Kalle Sepp kehastus Jüri Pootsmanniks ja tõi lavale oma versiooni eurolaulust «Play».

Olav Osolin: See kõik oli väga armsalt tehtud. Ma ise oleks oodanud isegi rohkem seda käeliigutust ja muidugi lõpuks ma vaatasin, kas see lõpeb ilma kaarditrikita. Sümpaatne sissejuhatus. Punkte ma ei julge siin hakata lubama, sest muidu on nagu Eurovisiooniga - algul on kõik jube vaimustunud ja pärast tuleb välja, et tegelt läheb nii, nagu läheb.

Tanja Mihhailova: Mulle just meeldis, et käis ei olnud liiga palju. Ta ei olnud nagu nõme või ülepandud. Mulle väga meeldis sinu tämber, eriti kõrgetes kohtades. Sa laulsid ja tegid järele oma väikse pipraga. Mulle väga meeldis.

Eda-Ines Etti: Kõikidel on ilmselt hästi värskelt meeles, kuidas Jüri esines aasta esimeses pooles. See oli maitsekalt tehtud ja sa ei pingutanud üle. See oli paroodia, aga sinu hääl oli tõesti väga hästi tabatud. Minu arvates oli see väga hea number.

Andrus Vaarik: Mind hämmastab see, et žürii hakkab mingile konsensusele jõudma. Meil hakkavad tekkima mingid reeglid hindamiseks. Tõesti, kui võtta kriteeriumiks see, et esineda tuleb maitsekalt ja intelligentsele publikule... Iga esineja võiks mõelda, kas ta ise tahaks sellist asja näha, mitte püüda meeldida mingile abstraktsele, mitte kõige parema maitsega inimesele, siis on see väga hea. Sa olid selle parim näide praegu.

Kristjan Kasearu esitas HIMi superhitti «Join Me In Death».

Tanja: See number oli väga hästi tehtud, sest see tunne oli õige. See mees on ülidramaatiline, kuid samas üritab seksikas olla... See kõik oli natuke aegluubis. Mulle meeldis ka tämber, just need kõrged falsetikohad.

Ines: Mulle tundus ka, et sa ikka valdasid seda Ville Valo karakterit. Otsast lõpuni täitsa hästi kohe. See liimitud laulumaneer, et üks noot voolab teiseks, on päris raske saavutada ja see tuli sul väga hästi välja. Mulle meeldib see aura, mille sa lõid sinna, ja sa tabasid väga hästi HIMi aurat.

Andrus: Mulle meeldib, kuidas sa töötad. Nagu Kalle puhulgi just nimelt see peenmehaanika, et kaifid süvenemist neisse detailidesse. Ma ei tea, meie saade võiks esitada litsentsitaotluse, et pärast võiks mingi diplomi anda. Sa ei ole ju näitleja. Ja need, kes on juba näitlejad, võiksid magistri saada. Ma arvan, et punktide jagamisega on jälle peavalu lahti, sest võta üks ja viska teist.

Raivo E. Tamm võttis ette Meisterjaani ja tema «Parmupillihulluse».

Ines: Mulle meeldib, kui siin saates naerda saab. Tore oli seda lugu laivis näha ja see oli päris lõbus. Ja uskumatult hästi sobib see soeng sulle, nii et võid juukseid pikemaks kasvatada küll.

Märt Avandi: Mina olen Inesega nõus - kindlasti oli see muuhulgas ka päris põnev.

Andrus: Miks selline iroonia ja sarkams, eriti vanemate inimeste suhtes? Ma ei saa aru. Raivo, braavo! Hea on näha, et oled hääle tagasi saanud. Mul on nii kahju sellest Tarmo Pihlapist, mis läks angiini või bronhiidi taha. Võimas, suurepärane! Jälle ma näen, kuidas Meisterjaan tuleb sinu sisse ja võtab selle Raivo üle. Ja ei nori Raivo kallal! Tere tulemast suurde mängu!

Olav: Alguses ma vaatasin, et Baruto, aga natuke kõhnavõitu. See lugu on üks Eesti eelvooru parimaid lugusid, väga nutika tekstiga. Hästi lahe number ja mulle koledasti meeldis. Su vorm on taastunud!

Tanja: Mulle kohutavalt meeldis, mida sa täna tegid. Laulmine, liigutused ja parmupill, mida sa oskasid väga hästi mängida... Väga hea number!