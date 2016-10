Taiwanlase laost leiti 300 tonni porgandeid, mille abil ta hinnaga manipuleeris

Taiwani tabas üks kuu tagasi järjest kaks orkaani, Meranti ja Megi, ning porgandite hind kerkis pärast seda märgatavalt, sest põllumajanduslik tootmine sai kannatada, edastab AFP.

Politsei teatel taipas end härra Changiks nimetanud mees, et porgandeid odavalt kokku ostes saab ta tekitada porgandite vähesuse, mis toob kaasa hinnatõusu.

Taiwani võimud andsid politseile käsu uurida, mis on porgandite vähesuse ja hinnatõusu põhjuseks ning sel nädalal leiti Changi laohoone, mis oli porgandeid täis.

Changi sõnul ei ole ta midagi valesti teinud. Ta selgitas politseile, et ostab iga aasta veebruaris ja märtsis 1500 tonni porgandeid, mida müüb kogu aasta jooksul.

Taiwanlase sõnul on ta 300-tonnine porgandivaru nii väike, et see on praktiliselt ainult enda tarbeks.

Möödunud nädalal teatasid Taiwani põllumajandusametnikud, et välismaalt ostetakse põllumajandussaadusi rohkem sisse, kuna selle abil saab hindu stabiliseerida.