Therese Johaugi elukaaslase käitumine tekitas hämmeldust

Norralasi kritiseerinud Rootsi ajakirjanikule tehti tapmisähvardus

Rootsi ajakirjanik Lasse Anrell on alati võtnud sõna dopingut puudutavates küsimustes. Ka nüüd on tema sulest ilmunud teravaid kirjutusi Therese Johaugi ja Martin Johnsrud Sundby kohta ning see on norralased endast välja ajanud. Üks suusafänn läks koguni nii kaugele, et lubas Anrellil pea maha võtta.