Biffy Clyro: šotlastele meeldib kaevelda

Neljapäeval Tallinnas esinev Biffy Clyro koosneb kolmest isikust: lauljast ja kitarristist Simon Neilist ning kaksikvendadest James ja Ben Johnstonist, kes mängivad vastavalt bassi ja trumme. Nende rokkmuusika on selline, mis nõuab mängijatelt head pillikäsitsemisoskust, selles sisalduvad progeroki elemendid. Muusikaauhindu on nad saanud üksjagu, plaategi on müüdud ja kontsertidel on neil energiat rohkem kui plaatidelgi.