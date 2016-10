Variautor: Trump kehtestab presidendiks saades sõjaseisukorra ja suukorvistab ajakirjanduse

Schwartzi sõnul kahetseb ta nüüd, et oli nõus nimetatud raamatu variautoriks hakkama, edastab The Independent.

Variautori sõnul tunneb ta Trumpi juba pikka aega ning kui Trump saab presidendiks, siis suure tõenäosusega kehtestab ta USAs sõjaseisukorra, ründab sõltumatut ajakirjandust ja võtab sihikule teda kritiseerinud isikud.

«Trump on sisemiselt väga nõrk ja selle tõttu üritab ta riigijuhina karmi meest mängida. Igatahes tema kätte ei tohi tuumanuppu anda, kuna ta võib sellele vajutada lihtsalt selleks, et oma vaenlastele meelehärmi valmistada,» lisas Schwartz.

Variautori arvates on ameeriklased hakanud mõistma, kui ohtlik Trump olla võib, kuna ta on ründav ja ta enesekontroll on madal.

Schwartz andis sel suvel intervjuu väljaandele The New Yorker, milles esmakordselt rõhutas Trumpi ohtlikkust. Samas ta väljendas kahetsust, et aastakümneid tagasi sellist meest aitas ja oli meeskonnas, mis lõi temast pildi, kui edukast ärimehest.

«Sain ülesandeks teha neandertallasest 20. sajandi edukas ärimees, kellel kunagi viltu ei vea. Nüüd ei meeldi mulle, et ma tegin ta märgatavalt edukamaks ja kenamaks, kui ta tegelikult on,» lisas variautor.

Schwartz on Trumpi alates valmiskampaania alguses mitmel korral kritiseerinud, kaasa arvatud ta äärmuslike seisukohtade pärast.

«Trump on selline inimene, kellele ei meeldi, kui temaga ei nõustusta. Selle tõttu võib ta tahta vabale ajakirjandusele suukorvi pähe panna. Ta võib võtta eeskuju näiteks Venemaa presidendist Vladimir Putinist, kes seda on juba teinud,» lisas Schwartz.

Variautori arvates on Trump presidendiks saades piisavalt kättemaksuhimuline, ta teeb elu põrguks kõigil neil, kes teda milleski, kaasa arvatud seksuaalses ahistamises süüdistanud on.

«Trump on kõige ohtlikum inimene, keda olen kohanud, samas ei pea ma teda läbi inimkonna ajaloo kõige ohtlikumaks, kuid sel mehel puudub südametunnistus ja kaine mõistus,» lisas variautor.

Schwartzi arvates on Trumpi presidendina võrdlemisi lihtne sõjaseisukorda kehtestada, kuna teda toetavad politseijuhid, mitmed kõrged sõjaväelased ja paremäärmuslased.

Trump on jälginud Schwartzi rünnakuid teatades, et variautor on lihtsalt loll demokraadist kandidaadi Hillary Clintoni toetaja, kellel ei ole iseseisvat mõtlemist ja selle tõttu ta ongi ainult variautor, mitte tegelik autor.