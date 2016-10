Kas ärimehed koos teadlastega suudavad lahendada «tulnukate megastruktuuri» saladuse?

2015. aasta septembris leitud Tabby täht ehk KC8462852 on teaduslik anomaalia ja selle tõttu spekuleeritakse, et tähe ümber võib olla «tulnukate megastruktuur», edastab news.com.au.

Astronoomide teatel kahaneb selle tähe valgus aegajalt 20 protsendi võrra. Tegemist on huvitava fenomeniga, millel otsivad vastust nii teadlased kui vandenõuteoreetikud.

Vene miljardär Juri Milner koos California ülikooli ning Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi ja inglasest füüsiku Stephen Hawkinguga käivitasid 2015. aastal programmi Breakthrough Listen, millesse investeeriti 100 miljonit dollarit, et maailma ühtede võimsamate teleskoopide abil KC8462852 uurida.

Breakthrough Listen programmi juhi Andrew Siemioni teatel on nende kasutuses väga võimsad maavälist elu otsivad teleskoobid, mille abil saab püüda ka tundlikke ja vaikseid signaale.

Uurimismeeskond kasutab näiteks Lääne-Virginias asuvat 100-meetrist Green Bank raadioteleskoopi, mille abil uuritakse järgneval kahel kuul kolmel ööl nädalas kaheksa tunni jooksul nii KIC 8462852 kui teisi kosmilisi objekte.

Teadlased on selle tähe kummalise käitumise ühe selgitusena pakkunud välja, et näiteks komeediosad blokeerivad aegajalt osaliselt selle tähe valguse. Teise teooria kohaselt võis millalgi lähikonnas toimuda planeedi häving ja selle jäänused katavad tähe valgust.

Kolmas selgitus on kõige populaarsem, sest selle kohaselt on maavälised intelligentsed olendid ehitanud tähe ümber suure struktuuri, milles abil tähelt energiat ammutatakse.

Megastruktuuri algne idee pärineb inglasest astrofüüsikult Freeman Dysonilt, kelle arvates võib tähtede ümber olla suur termotuumasünteesi energiat ammutav struktuur. Seda hakati nimetama Dysoni sfääriks.

Dysoni teooria kohaselt suureneb tsivilisatsioonide energiavajadus pidevalt ning Maa ei ole erand. Tema arvates võib meie planeet vajada kunagi nii palju energiat nagu seda kiirgab Päike. Tema arvates peaks siis Päikese ümber rajama liikuva megastruktuuri, mille abil Maa saaks piisavalt energiat.

California ülikooli teadlase Dan Werthimeri arvates on üsna ebatõenäoline, et KIC 8462852 ümber on tulnukate struktuur, kuid midagi ei saa välistada enne kui seda tähte on uuritud.

Kummalise tähe avastas 2015. aasta septembris astronoom Tabetha Boyajian, kelle järgi sai see hüüdnimeks Tabby täht.

Astronoomide sõnul on tavaline, et kui planeedid tähe orbiidil liiguvad, siis katavad nad aegajalt valguse kinni, kuid KIC 8462852 on eriline selle poolest, et tema valgus kahaneb kuni 20 protsendi võrra pikaks ajaks.