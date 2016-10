Pildid: indoneeslannast «tsüaniidimõrvar» sai 20 aasta pikkuse vanglakaristuse

28-aastane Jessica Kumala Wongso pani mürgist ainet 27-aastase Wayan Mirna Salihini kohvisse, kui nad 6. jaanuaril olid Jakarta kohvikus, edastab sbs.com.au.

Indoneesia meedia teatel jäi Wongso kohtus väga rahulikuks ja ta näolt ei peegeldunud mingeid emotsioone, kui talle kohtu otsus ette loeti.

Ta sõnas reporteritele, et otsus ei ole õiglane ja on kallutatud ning siis juhatasid politseinikud ta kohtusaalist välja.

Kohtus ilmnes, et Austraalia alalist elamisluba omav Wongso saabus kodumaale Indoneesiasse tagasi 2015. aasta detsembris ja selle aasta alguses kohtus sõbrannaga, kelle kutsus kohvikusse.

«Tal tekkisid Austraalias isiklikud, rahalised ja juriidilised probleemid ning ta tuli mõneks ajaks Indoneesiasse tagasi,» teatas kohtunik Binsar Gultom.

Ta lisas, et Wongso läks oma austraallasest kallimast Patrick O´Connorist lahku 2014. aastal ja ta ei saanud sellest üle. Kui ta nägi, et sõbranna Mirna ja tema abikaasa Arif Soemarko on õnnelikud, tekkis temas viha ja ta tahtis kätte maksta. Samuti pidas moekunsti õppinud Wongso sama asja õppinud Mirnat rivaaliks.

Juhtumi uurimisse olid kaasatud ka Austraalia kriminaaluurijad, kelle teatel ei ole sada protsenti kindlaid tõendeid, et Mirna suri just tsüaniidi tagajärjel, kuna naise pere ei lubanud religioossetel kaalutlustel lahkamist teha.

Indoneeslasest psühholoog sõnas kohtus, et Wongsol diagnoositi nartsissistlik häire ja tal on vahel probleeme enda kontrollimisega.

Austraalia arst Michael Robertson teatas kohtuistungil esinedes, et Mirna maost leiti väike kogus tsüaniidi, kuid ainult see ei oleks saanud teda tappa. Seega aitasid surmale kaasa veel mingid asjaolud.

Jakarta kohtunike arvates oli Mirna organismist leitud 300 milligrammi tsüaniidi piisav tõend ta mürgitamise kohta, sest juba 120 milligrammi olevat surmav kogus.

Kohtu teatel oli 6. jaanuaril keskpäeva paiku Jakarta populaarses Olivieri kohvikus vähe kliente ning Wongsol oli seega suurepärane võimalus kaaslane tappa.

Indoneesia meedia kirjutas, et Wongso pääses võrdlemisi kerge karistusega, sest sealsed seadused lubavad mõrva puhul surmanuhtlust.