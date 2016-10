Pildid ja video: ameeriklased teevad halloween'i jaoks trumpkineid

USA meedia teatel on vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump üsna paljud oma seisukohtade ja skandaalidega välja vihastanud, selle tõttu teevad ameeriklased agaralt tema näoga kõrvitsaid ehk trumpkineid, mis on moodustatud kahest sõnast, «pumpkin» ehk kõrvits ja nimest Trump.

Ameeriklased riputavad oma trumpkinitest tehtud fotosid sotsiaalmeediasse juures tekst: «Tahad halloween'i uuesti võimsaks teha? Tee endale üks trumpkin». See on samas viide Trumpi kampaania hüüdlausele «Make America Great Again».

Sotsiaalmeediasse jõudnud fotodelt on näha, et paljud kõrvitsad on üsna Trumpi näoga.

On ka neid, kes on teinud või teevad demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni näoga kõrvitsaid, kuid trumpkinid on oluliselt populaarsemad.

USAs on presidendivalimised 8. novembril ning küsitluste kohaselt on Clinton populaarsem kui Trump.

Paganlikel keldi rituaalidel põhinevat halloween'i tähistatakse 31. oktoobril. See langeb peaaegu samale ajale kristliku pühakutepäevaga.

Pilte vaata ka siit.