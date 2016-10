Suri Jaapani keisri onu, 100-aastane prints Mikasa

Tokyo haiglas surnud prints Mikasa oli Akihito isa, keiser Hirohito kõige noorem vend, kes oli hariduselt ajaloolane, edastab Reuters.

Prints Mikasa pidas Tokyo ülikoolis ajalooloenguid, oli Jaapani Lähis-Ida kultuurikeskuse aujuht ning tegutses Jaapani-Türgi kulutuuriorganisatsioonis.

Jaapanis on juba mõnda aega rahvastiku vananemine probleemiks, see mõjutab samuti keiserlikku perekonda, sest nüüd on vaid neli meessoost troonipärijat.

Troonipärijate seas on kõige noorem kümneaastane prints Hisahito, kes on valitseva keisri ainus meessoost lapselaps. Kolm vanemat troonipärijat on keiser Akihito 80-aastane vend ja kaks keskealist printsi, kaasa arvatud kroonprints Naruhito.

Jaapani keisrikoja 2600 aasta vanuste reeglite ja kehtiva seaduse kohaselt ei saa naine keisritrooni pärida.

82-aastane keiser Akihito vihjas augustis, et tahab troonist loobuda, kuid varem ei ole ükski Jaapani keiser seda teinud ning Jaapani seadus ei võimalda seda.

Prints Mikasat jäid leinama ta abikaasa, 93-aastane printsess Yuriko, kolm poega ja kaks tütart.