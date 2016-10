Video: milline on «Sherlocki» neljas hooaeg

Sherlock Holmesi rollis saab jällegi näha Benedict Cumberbatchi ja ta sõbra, Dr. John Watsonina Martin Freemani.

Uue hooaja videos on näha Sherlockit mõtisklemas ja ütlemas, et midagi on tulemas, kuid ta ei tea täpselt, mis see on.

Samuti on seal kurjakuulutavad laused: «Everything they know will be tested...Everyone they know is under threat» ( Kõik, mida nad teavad, pannakse proovile.... Kõik keda nad tunnevad, satuvad ohtu).

Cumberbatchi kinnitusel on tal käed-jalad tööd täis olnud, sest ta osales nii uue filmi «Doctor Strange» kui «Sherlocki» võtetel peaaegu samaaegselt. Staar lisas, et need mõlemad on tema jaoks tähtsad ja selle tõttu oli ta päevaplaan pingeline.

Briti meedias jõuti kahelda, kas «Sherlockile» enam lisa tuleb, kuid Cumberbatch teatas juba kevadel, et neljas hooaeg on tegemisel.

«Lihtsalt juhtus nii, et kahe hooaja vahele jäi suur vahe, kuna tegijate ja näitlejate tööajad ei klappinud. Naudin oma rolli Sherlockina ja tahan seda tegelast veel kehastada,» teatas näitleja.

Videol on viiteid James Bondi stiilis märulile, tagaajamisele, keerulistele inimsuhetele, riigisaladustele ja tapmistele, mis on mõnusas Sherlock Holmesi iroonia kastmes.