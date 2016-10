Briti luurejuht: filmi James Bond ei saaks reaalses MI6-s tööd

Välisluure juhi Alex Youngi teatel on James Bondi tegelane jätnud luures töötavatest inimestest ja nende tegevusest väga vale mulje, edastab Daily Mail.

Young lisas, et kui James Bond on valmis tapma igaüht, kes ta teele satub, siis tegelikult MI6-s töötavatel agentidel selleks luba ei ole.

«Meie töötajad läbivad palju katseid, neil on kõrge moraal ja eetika, James Bond neid omadusi ei väljenda, vaid ta valib sageli viisi, mida ei saa moraali seisukohast heaks kiita,» teatas luurejuht.

Ta lisas, et Bondil on ka häid omadusi, milleks on patriootlikkus, eesmärgipärasus ja vastupidavus, mis on ka päriselu agentidel olemas. Kui Bond saab eirata nii Ühendkuningriigis, teistes riikides kui rahvusvaheliselt kehtestatud seadusi ja reegleid, siis MI6 agendid seda ei saa, sest siis tekiksid diplomaatilised ja võib-olla ka sõjalised kriisid.

«Kui James Bondil on pidevalt luba tappa, siis reaalse elu agentidel seda ei ole,» teatas MI6 juht.

Young lisas, et kui noored soovivad neile tööle kandideerida, siis unustagu Bondi filmid, sest reaalne elu ja luuretegevus on teistsugused.

«Oleme märganud, et levib linnalegend, mille kohaselt saavad agentideks vaid need, kes on lõpetanud kas Oxfordi või Cambridge' i ülikooli, oskavad kasutada relvi ning on võitluskunstide asjatundjad. Tegemist on stereotüübiga, mis on tõest väga kaugel,» selgitas luurejuht.

Ta jätkas, et MI6-s töötab väga erineva haridusliku tausta ja väljaõppega inimesi, kellel on erinevaid oskusi. Töötajate seas ei ole ainult väliagendid, on erinevad analüütikud, tehniline personal, arvutiasjatundjad ja paljud teised.

Briti kirjaniku Ian Flemingu loodud agenti James Bondi on filmides mänginud paljud kuulsad näitlejad, nende seas oli esimene Sean Conneri ja seni viimane on Daniel Craig.