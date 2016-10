Rootslased Bob Dylanist: ta ei hooli Nobeli kirjanduspreemiast

Möödunud nädalal ilmus Dylani leheküljele märge, et ta sai Nobeli kirjanduspreemia, kuid see kadus sealt kiiresti, edastab The Local.

Rootsi Akadeemia esindajad üritasid kuulsa mehega kontakti saada, et talle ametlikult preemia saamisest teatada, kuid see ei õnnestunud.

Dylani soovimatus kommenteerida Nobeli preemia saamist on tekitanud hämmastust, osa inimesi peab teda ülbeks, teised arvavad, et ta ei taha seda preemiat, kuna ta teab oma väärtust ka ilma selleta.

Bob Dylan sai Nobeli kirjanduspreemia oma raamatu «Lyrics 1962 – 2001» eest.

Rootsi reporterid uurisid, mida rootslased arvavad Dylani arvatavast arrogantsusest.

Stockholmis elava 23-aastase Donny arvates ei ole Dylan ülbe, vaid ta näitab oma vaikimisega, et ta ei hooli auhinnast ja sellisest tähelepanust.

32-aastase Rita Loibli sõnul võib Dylan pisut ülbe olla, kuid see on tema otsus, kui ta Nobeli auhinda ei taha, sest seda ei saa talle peale sundida.

«See on kummaline, et ta ei ole reageerinud, kuid see võib tähendada, et ta ei soovi preemiat ja vaikimine näitab seda,» selgitas 32-aastane Jessica Creutzer.

29-aastase Erik Hedenviny arvates ei ole mingit tähtsust, kas Dylan reageerib või mitte, sest tal on varasemast palju muusikaauhindu, mis on tema jaoks tähtsamad kui Nobeli auhind.

«Kõik ohkisid ja ähkisid, kui Dylan selle sai ja siis hakkasid ootama tema reaktsiooni, kuid seda ei järgnenud. Tekkis segadus, mida oodatakse lahendama Dylanit, kuid ta ei pruugi seda teha. Milline võib olla ta järgmine samm, keegi ei tea,» lisas rootslane.

70-aastase rootslanna Anna arvates tegi Rootsi Akadeemia valesti, et andis Nobeli kirjanduspreemia Bob Dylanile, kuna laulusõnad ei ole tõsine kirjandus.

26-aastase Georgina teatel ei teata USAs Dylanile Nobeli preemia määramisest hoolimata, et muusik on ameeriklane.

«See on naljakas, saabusin just USAst. Ütlesin seal oma tuttavatele, et Bob Dylan sai Nobeli kirjanduspreemia, kuid ameeriklastel ei olnud aimu, mis preemia see on. Nad küsisid, et kas see on tähtis,» selgitas rootslanna.

Kas Bob Dylan ilmub 10. detsembril Stockholmis toimuvale Nobeli auhinnagalale, ei ole teada, sest kontakt temaga puudub. Küll aga edastati talle kutse sellele sündmusele.