Video: maailmas on hakanud levima vaikusetrend

Vaikuse otsimisest valmis dokumentaalfilm «In Pursuite of Scilence», mis näitab, et vaikuse mõiste on väga lai ning erinevate inimeste jaoks erinev, edastab The Guardian.

Inimesed tunnevad end ebamugavalt, kui peavad kaua aega vait olema ja selle tõttu räägitaksegi pidevalt, ka siis, kui rääkimine on liigne. Kõige lihtsam on vaikida nende seltskonnas, keda me usaldame ja kes kuuluvad meie perekonda.

Viimasel ajal levib vaikimine ka võõraste juuresolekul, tekkinud on suured vaikimise ja meditatsiooni harrastajate kogukonnad, kuid on ka neid, kes käivad üksinda vaikust nautimas. Mitmed jooga- ja meditatsioonikoolid pakuvad vaikimise kursusi ja retriite. veel eelistatakse käia vaikust kuulamas looduskaunites kohtades.

Lisaks on neid, kes käivad üheskoos vaikides raamatuid lugemas või vaikusekohtingutel, nautides ühist söömaaega. Neil söömingutel ei ole lubatud rääkida, kasutada nutiseadmeid, kirjutada ega lugeda, süües tuleks võimalikult vähe helisid tekitada. Sellised lõuna- või õhtusöögid kestavad vähemalt kaks tundi.

Nii USAs kui mitmes Euroopa riigis on söögikohti, mis pakuvad lõõgastavat vaikust neile, kes igapäevaselt peavad palju suhtlema ja kära sees olema.

«Vaikimist ja vaikust on läbi sajandite peetud ebamugavaks ja pelutavaks, kuna ei teata, mida kaaslane mõtleb ja plaanib. Sotsiaalases plaanis on rääkimist alati peetud sobivamaks kui vaikimist, sest varasemal aja võidi vaikimist pidada solvanguks ja rünnakuks. Hääle kuuldavale toomine ja hääle kuulmine annab kindlustunde, et kõrval on inimesi ja see peletab üksindust,» selgitas Briti Brightoni ülikooli psühholoog Matthew Adams.

Adams on pikka aega uurinud vaikimise ja vaikuse kultuurilist, sotsiaalset ja psühholoogilist mõju.

«Vaikimine esitab väljakutse ja sellel on mitmeid sotsiaalseid eeliseid. Vaikides jälgitakse partnerit või kaaslast rohkem, et kehakeele ja silma vaatamise abil temast aru saada. Samuti aitab vaikuses olemine lõhkuda vanu käitumismustreid ja mõttelõngu ning võib tekkida uute värskete ideede laviin,» selgitas psühholoog.

Ta lisas, et mõnda aega vaikuses olnud inimesed suudavad paremini kaaslaste juttu kuulata, kuna nende aju on varasemast lärmist, jutuvadadest ja helidest puhastunud.