Austrias leiti koolist radioaktiivset uraani

Isegi mitte õpetajad ei saanud aru, et tegemist on ohtliku ainega, mida kasutatakse tuumareaktorites ja millest valmistatakse aatompomme, edastab mirror.co.uk.

Uurimine näitas, et koolis oli tuhandeid millisiiverteid kahjulikku kiirgust, mis on suurem kogus kui looduses seda tavaliselt on.

Kool sai uraanist teada alles siis, kui seal pidas loengu tuumavastane Thomas Neff, kes avastas teadusklassist uraanitüki teiste ainete, kivimite ja fossiilide seast.

Neff näitas Geigeri loenduri abil, et tegemist on ohtliku uraaniga, mõõtes samas ära kiirgustaseme.

Loengupidaja selgitas, et kui sellist uraanitükk endaga aasta jooksul kaasas kanda, siis saab sellest 210 millisiivertise doosi, samas kui Austrias on keskmine 2,8 millisiivertit aastas. Inimestel, kes töötavad raadioaktiivses keskkonnas, on lubatud saada kuni 50 millisiivertit aastas, radioaktiivse saastumise tekitab doos, mis on 2000 millisiivertit.

Neff teavitas koolijuhte ohtlikust uraanist, kool kutsus eksperdid ja hoone tühjendati uuringuteks.

Salzburgi piirkonna 11 kooli geoloogiakollektsioonist leiti veel 38 ohtlikku uraanitükki, mis võimude poolt konfiskeeriti.

Radioloogide teatel seavad koolid nii õpilased kui õpetajad ohtu, kui nad ei tea, mis nende teaduskollektsioonides on.