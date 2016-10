Ameeriklasest «ennustaja»: Trump võidab valimised

Norpothil on loodud ennustusmudel, mis on tal aidanud varasematel USA presidendivalimistel presidendiks saanu kindlaks teha, edastab The Independent.

Norpothi arvates sai Trump eelvalmistel paremini hakkama ja oli debattides sõnakam kui ta vastaskandidaat, demokraat Hillary Clinton.

Ameriklase sõnul on ta ennustusmudel väga täpne, sest ta on valesti ennustanud ainult ühel korral, 2000. aastal, kui arvas, et demokraatide kandidaat Al Gore võidab. Tegelikult sai George W. Bush rohkem hääli ja ta valiti presidendiks.

Norpothi mudeli kohaselt saab USA presidendivalimistel võidu see kandidaat, kes eelvalimistel on parem.

«Praegu oli eelvalimistel tugevaim kandidaat Donald Trump ja seega on tal kõik šansid saada presidendiks. Mudel näitas, et Trump oli aasta alguses väga võidukas, ta võidukäik on hoolimata mõningatest tagasilöökidest jätkunud,» selgitas politoloog.

Norpothi sõnul on ennustusmudelis miinuseks, et seal ei ole arvestatud poliitilise maastiku kiire muutumise, inimeste emotsioonide, tausta ja arusaamadega.

Trumpi kampaania sai tagasilöögi, kui meedia tõi välja 2005. aasta video, millel kandidaat kasutab naiste kohta roppusi ja teatab, et tal on õigus naisi käperdada.

Mitu naist avalikustasid nüüd, et Trump on neid seksuaalselt ahistanud, kuid kandidaat eitab seda.

Trump on väga populaarne töölisklassi kuuluvate valgete meeste ja paremäärmuslike vaadetega kodanike seas, kuid teda ei poolda kõrgharidusega naised ja vähemused.

Teiste politoloogide arvates on Hillary Clintonil suuremad šansid valimised võita, sest ta on küsitluste kohaselt mõne protsendipunkti võrra Trumpist populaarsuselt ees.

USA valmiste üldennustuse järgi võidab Clinton valimised 85 protsendise tõenäosusega.

USAs on presidendivalimised 8. novembril.