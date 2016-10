Pildid ja video: sarjaga «Dr. House» tuntuks saanud Hugh Laurie sai kuulsuste alleele tähe

Meestest said sõbrad Cambridge´i ülikoolis õppides ning hiljem esinesid nad koos mitmetes Briti poulaarsetes sarjades ja meelelahutussaadetes, edastab Daily Mail.

59-aastane Fry pidas Laurie tähe avamisel komöödianäitlejale omase humoorika kõne.

«Hugh on maapinnale nüüd väga lähedal, sest tema peale hakatakse viskama närimiskumme ja koerad teevad oma häda, võimalik et toimub veel midagi hullemat. Ta ei ole esimene staar, kes siia tähe sai, kuid ta on üks andekamaid. Saan öelda, et ta on üks targemaid ja kenamaid sõpru, keda tean,» teatas Fry kõnes.

57-aastase Hugh Laurie sõnul on ta tähe üle õnnelik, tal on olnud suurepärane elu ja karjäär nii kodumaal Ühendkuningriigis kui USAs, kus ta nüüd populaarne on.

«Elu on sageli ebaõiglane, kuid minul on hullult vedanud, samas on maailmas ikka veel palju ebaõiglust, mille vastu tahan võidelda,» teatas inglasest staar.

Hugh Laurie sai üle ookeani tuntuks ekstravagantsest ja kastist väljas mõtlevast arstist rääkiva sarjaga «Dr. House», kus ta mängis peaosa.

Nüüd on tal uus arstisari «Dr. Chance», milles ta mängib neuropsühhiaatrit Eldon Chance`i.