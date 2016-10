Video: Batman vastab hirmutavaid kloune kartvate laste kõnedele

Ühendkuningriigis otsustas ehitustöölisena töötav 47-aastane Garry Bedford kloune kartvaid lapsi aidata, võideldes klounihulluse vastu ja võttes vastu kõnesid kloune kartvatelt lastelt, edastab Caters News.

Bedford ja veel 12 vabatahtlikku asutasid bat-phone`i, kuhu kloune kartvad lapsed saavad helistada ja oma mure ära rääkida.

«Meile helistavad lapsed kardavad mitmeid asju, kaasa arvatud ööd ja kloune, kuid me kuulame nad ära ja nad rahunevad ning saavad öösel magada. Oleme aidanud juba paljusid lapsi,» teatas Bedford.

Inglanna Stephanie Dunfordi sõnul on hea, et lastel on abitelefon, millele nad saavad klounikartusest rääkida.

«Minu tütar on autist, ta ei julgenud magada, kui tuli ei põle ja ei söönud, kuna kartis, et õues on kollitavad klounid. Ütlesin lapsele, et me saame helistada Batmanile ja tema aitab. Tütar sai Batmaniga rääkida ja ta kartus kadus,» teatas ema.