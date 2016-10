India kinos rünnati ratastoolis meest, kuna ta ei tõusnud hümni ajal püsti

Salil Chaturvedi, kes on ratastoolis alates 1984. aastast, läks koos oma naise Monikaga kinno, et vaadata filmi «Kabali», mille peaosas on India tuntud näitleja Rajnikant, edastab BBC.

Pere elab Chorao saarel, mis on mandrialal olevast suurlinnast Panjimist 12 kilomeetri kaugusel ja selle tõttu tuli neil linna jõudmiseks praami kasutada. Linnas kohtusid nad sõpraga ja otsustasid koos kinno minna.

Kui Saturvedi end kinosaali veeretas, näitasid mõned lapsed näpuga temale küsides vanematelt, et miks see mees on kärus. Mehe sõnul oli see natuke naljakas.

Enne filmi mängiti India hümni ja kogu saalitäis inimesi tõusis püsti, et hümni laulda, kuid mitte Chaturvedi, kes ei saanud seda teha.

Järsku lõi Chaturvedi seljaga seisnud mees teda vastu pead, et miks ta püsti ei tõuse. Järgnes sõnavahetus ja siis sekkus lööja sõber.

Lõpuks ratastooli mehe naine karjus ründajatele, et kas nad on pimedad ja ei näe, et mees ei saa püsti tõusta.

Kui lööja sai aru, et tegemist on ratastoolis mehega, palus ta vabandust. Segaduse tekitanud isikud ei jäänud filmi vaatama, vaid lahkusid kinost.

Chaturvedi sõnul peab ta mõtlema, kuidas järgmise sellise intsidendi ajal käituda.

«Kas ma peaks kandma suurt eraldusmärki, et inimesed märkaksid mind ja mu ratastooli?» küsis indialane.

Indias suhtutakse suure eelarvamusega inimestesse, kelle liikumisvõime on piiratud, sest neid peetakse kurjast vaimust vaevatuks.