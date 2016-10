Mart Normet loobub ETV meelelahutuse juhi kohast ja jätkab Eesti Lauluga

"Eesti Laul on kasvanud aastaringseks tööks ning see on ka ainus ERRi projekt, mida me ise algusest lõpuni korraldame. Seetõttu vajab Eesti Laul ka absoluutset pühendumist,” räägib Normet.

“Teine põhjus, miks ma senisest ametist loobun, on see, et ma ei soovi kinni jääda mugavustsooni. Kaheksa aastat on pikk aeg. Kõigile on parem, kui inimene tunneb ise ära hetke, mil on õige aeg edasi liikuda.”

Edasi liikumise all peab Mart Normet silmas pigem loomingulist kui administratiivset tööd. “Veel selle aasta lõpus on plaan paari üllatusega välja tulla,” lubab Normet.

Seda, kes asub tema asemel ETV meelelahutustoimetust juhtima, selgub novembri jooksul.

"Eesti Laul 2017" poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril. Konkursi finaal toimub 4. märtsil Saku Suurhallis ja piletid on juba müügil!