Muusikud, kiirustage! Vaid üks nädal on jäänud Eesti Laul 2017 lugude esitamiseks

Kast, mis esitatud lood endasse neelab ja alles eelžürii liikmete valvsa pilgu all need vabastab, asub juba Eesti Televisooni valvelauas ja ootab uusi lööklaule.

«Hetkeseis on selline, et esitatud on kolm laulu. Kuna kokku valib eelžürii välja 20 pala, siis on konkursil hetkel 17 vaba kohta, mis ootavad täitmist. Aga ilmselt läheb nii nagu varemgi, et pool tundi enne tähtaega tuuakse suurem osa lauludest," kutsub Eesti Laul 2017 produtsent Mart Normet üles võistlusel osalema.

Uuendused - kui varem said konkursil osaleda vaid Eesti autorid, siis tänavu on võimalus ka välismaistel laululoojatel.

Välismaa autorid tohivad olla laulu kaasautorid juhul, kui vähemalt pooled laulu loojatest on eestlased või Eesti Vabariigi residendid. Sealhulgas ei piisa sellest, kui ainult sõnad on kirjutatud eestlaste poolt. Täna avaldatud reeglite kohaselt peab laulu muusika autorite seas olema kindlasti vähemalt üks eestlane või Eesti resident.

«Tegu on ikkagi Eesti Lauluga, kuhu on oodatud laulud, millel on loominguline seos Eestiga ja mis annavad hoogu juurde just kodumaisele popmuusika-kultuurile. Kuna meie muusikud teevad aina enam koostööd välismaa kirjutajate ja produtsentidega, siis on elementaarne, et koos nendega loodud laulud on konkursile oodatud. Aga laulja peab olema ikka Eesti kodanik või resident,» selgitab produtsent Mart Normet.

Üks muusika autor või autorite kollektiiv võib osaleda Eesti Laul 2017 konkursil kuni kolme lauluga. Samuti tohib üks artist esitada eelžüriile kuulamiseks maksimaalselt kolm laulu. Konkursile esitatud laulu pikkus ei tohi olla üle 3 minuti. Laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud enne 01.09.2016.

Veel ühe uuendusena ootab Eesti Laulu meeskond tänavu laule mälupulgal, kuhu on lisaks laulu(de)le lisatud iga koosseisu liikme ja autori ankeet, laulusõnad, esitaja fotod ning lühibiograafia, kus on välja toodud tema lava- ning televisioonis esinemise kogemus.

Konkursil Eesti Laul 2017 osalemiseks tuleb laulud tuua hiljemalt 01.11.2016 kell 15.00 telemaja (Gonsiori 27, Tallinn) valvelauda. Pärast 1. novembrit koguneb võistluse eelžürii, kes valib esitatud lugude seast välja 20 poolfinalisti. Eesti Laulu täismahus reglemendi ja osalemiseks vajalikud ankeedid leiad Eesti Laulu ametlikult koduleheküljelt.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril. Konkursi finaal toimub 4. märtsil Saku Suurhallis ja piletid on juba müügil ning hea hinnaga saadaval Piletilevis.